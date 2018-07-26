США пристально следят за снижением курса юаня

ТАСС , 26 июля. CША внимательно отслеживают ситуацию со снижением курса юаня. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в четверг в эфире телеканала CNBC.

"Мы пристально следим за снижением с курса юаня", — сказал он.

Мнучин добавил, что минфин США внимательно мониторит изменение валютных курсов и в других странах, чтобы убедиться, «что никто не получает нечестные торговые преимущества».