США пристально следят за снижением курса юаня 

ТАСС, 26 июля. CША внимательно отслеживают ситуацию со снижением курса юаня. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в четверг в эфире телеканала CNBC.
"Мы пристально следим за снижением с курса юаня", — сказал он.
Мнучин добавил, что минфин США внимательно мониторит изменение валютных курсов и в других странах, чтобы убедиться, «что никто не получает нечестные торговые преимущества».
Народный банк Китая (НБК) в среду вновь понизил курс национальной валюты жэньминьби (официальное название китайской валюты), ослабив его на 149 базисных пунктов — до 6,804 юаня за $1. В четверг НКБ на фоне постоянного понижения укрепил курс юаня, повысив его сразу на 378 базисных пунктов — до 6,7662 юаня за $1.