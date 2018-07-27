Почему девальвация юаня — это надолго

Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». Девальвация юаня — часть большой геополитической битвы, которая вызывает тектонические сдвиги в мировой экономике и продлится достаточно длительное время. «Торговый войны», которые мы наблюдаем в последнее время — это, по сути, продолжение валютных войн, начавшихся еще в 2010 г. Здесь нет ничего неожиданного: Дональд Трамп озвучивал свои угрозы ввести тарифы достаточно давно, просто многие аналитики с Уолл-стрит отказывались в это верить. В ответ на повышение пошлин со стороны США Китай ввел ответные меры, но самое главное — он начал девальвацию своей валюты. Поскольку США импортируют из Китая гораздо больше, чем поставляют, американцы могут вести «торговую войну» гораздо дольше, повышая пошлины на все большее число товаров. У китайцев положение менее выгодное с этой точки зрения. Для продолжения борьбы Китаю нужна возможность дать асимметричный ответ: им нужно вести «торговую войну» не тарифами, а чем-то другим. Китай владеет более чем $1,2 трлн американских казначейских облигаций. Некоторые аналитики говорят, что Китай может сбросить эти трежерис, тем самым повысив процентные ставки в США. Но это скорее крайняя мера, хотя достаточно действенная. Рост доходностей по трежерис резко ухудшает финансовое положение американцев, и мы это видели в начале года. Мало того что начинает лихорадить фондовый рынок, вслед за ставками по казначейским облигациям начинают расти ставки по ипотечным бумагам, в итоге ипотечные займы становятся дороже, их перестают брать, и рынок труда стагнирует. Кстати, на фондовом рынке индекс домостроительных компаний рухнул с начала года на 25%. Кроме того, в случае распродаж части американского госдолга трежерис на балансе ЦБ Китая упадут в цене. Да и вообще эту опцию эксперты называют «ядерной». Именно поэтому самый явный и действенный вариант — ослабление валюты, что мы и видим в последнее время. С начала апреля юань подешевел уже почти на 10%.

Конечно, банальное ослабление валюты не может не оказать негативного влияния на экономику, но параллельно с ослаблением юаня власти Китая приняли меры по поддержке экономики — от смягчения денежно-кредитной политики до пакета фискальных мер, о которых было объявлено 23 июля. Эти меры варьируются от налоговых льгот до специальных облигаций для инвестиций в инфраструктуру. Коэффициент депозитов, которые банки обязаны держать в Народном банке Китая, будет снижен до 15% к концу этого квартала, 14,5% к концу 2018 г. и продолжит снижаться до 2020 г., считают опрошенные экономисты. В настоящее время показатель составляет 15,5% для крупных банков, он был снижен трижды в этом году. Как сообщали «Вести. Экономика», во II квартале ВВП Китая увеличился на 6,7%. Темпы роста совпали с прогнозом, но были минимальными с 2016 г. В I квартале был зафиксирован рост ВВП на 6,8%. В 2017 г. рост ВВП Китая ускорился до 6,9% с 6,7% в 2016 г.