В СФ поддержали законы о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости . Бюджетный комитет Совфеда поддержал два закона о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, документы будут рассмотрены на пленарном заседании палаты 28 июля.

На завершающей стадии налогового маневра экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет, начиная с 2019 года, при одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трех лет (по 2021 год).

Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение их дефицита, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.

По общему правилу, обратный акциз смогут получить российские переработчики нефти, которые производят бензин и дизельное топливо не ниже пятого класса и поставляют на внутренний рынок не менее 10% произведенного объема.

Кроме того, на обратный акциз смогут рассчитывать НПЗ, находящиеся под санкциями США ЕС , даже если они вовсе не производят топливо для внутреннего рынка.

Дополнительный демпфирующий акциз к обратному акцизу на нефть для переработки федеральное правительство сможет вводить в зависимости от ценовой конъюнктуры на мировых рынках, чтобы компенсировать нефтяникам недополученное от экспорта топлива и таким образом сдержать внутренние цены.

Демпфирующий акциз может быть как положительным, так и отрицательным. Маневр предполагает и право правительства в случае форс-мажора — резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке — вводить дополнительную пошлину на экспорт нефтепродуктов.

Правительству предоставляется право на повышение с 2019 года экспортных пошлин на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин до 60% от пошлины на нефть в случае увеличения или снижения цены на нефть на мировых рынках более чем на 15%.

Ранее парламент принял закон, который позволяет правительству до конца 2018 года повышать экспортные пошлины на такие нефтепродукты до 90% от пошлины на нефть. Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.