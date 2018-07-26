Профильный комитет Совфеда поддержал повышение НДС

Профильный комитет Совфеда поддержал закон о повышении НДС до 20%

Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20%.

Об этом сообщает РИА Новости.

Закон предусматривает сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счёт бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

Закон сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование — 22%.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 2019 года с 18% до 20%.

Экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил закон о повышении налога на добавленную стоимость.