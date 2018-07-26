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Профильный комитет Совфеда поддержал повышение НДС
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Профильный комитет Совфеда поддержал закон о повышении НДС до 20% 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20%.
Об этом сообщает РИА Новости.
Закон предусматривает сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счёт бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.
Закон сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование — 22%.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 2019 года с 18% до 20%.
Экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил закон о повышении налога на добавленную стоимость.
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