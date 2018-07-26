Лидеры БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию

Лидеры стран БРИКС на саммите в ЮАР приняли Йоханнесбургскую декларацию.

Девиз саммита — "БРИКС в Африке: сотрудничество с развивающимися странами для достижения инклюзивного роста в эпоху Четвертой промышленной революции".

Как сообщалось в информационных материалах к десятому саммиту БРИКС, в качестве одного из приоритетов своего председательства в 2018 году южноафриканцы обозначили создание рабочей группы по вопросам миротворчества. В Претории исходят из того, что учреждение постоянного механизма БРИКС по миротворчеству позволит сблизить подходы стран "пятерки" по данной проблематике и будет способствовать выработке и совместному продвижению скоординированной позиции на международных площадках, прежде всего в ООН

Кроме того, председательство ЮАР концентрируется на задачах институционализации, консолидации и повышения эффективности уже имеющихся в объединении механизмов.

Главная новация Претории — предложение о наращивании пятистороннего сотрудничества по использованию преимуществ "Четвертой промышленной революции", в том числе с целью преодоления цифрового и технологического разрыва между развитыми и развивающимися государствами.