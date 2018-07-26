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Лидеры БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию
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Лидеры БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидеры стран БРИКС на саммите в ЮАР приняли Йоханнесбургскую декларацию.
Подписи под документом поставили президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишел Темер и хозяин нынешнего юбилейного саммита, лидер ЮАР Сирил Рамафоза.
Девиз саммита — "БРИКС в Африке: сотрудничество с развивающимися странами для достижения инклюзивного роста в эпоху Четвертой промышленной революции".
Как сообщалось в информационных материалах к десятому саммиту БРИКС, в качестве одного из приоритетов своего председательства в 2018 году южноафриканцы обозначили создание рабочей группы по вопросам миротворчества. В Претории исходят из того, что учреждение постоянного механизма БРИКС по миротворчеству позволит сблизить подходы стран "пятерки" по данной проблематике и будет способствовать выработке и совместному продвижению скоординированной позиции на международных площадках, прежде всего в ООН.
Кроме того, председательство ЮАР концентрируется на задачах институционализации, консолидации и повышения эффективности уже имеющихся в объединении механизмов.
Главная новация Претории — предложение о наращивании пятистороннего сотрудничества по использованию преимуществ "Четвертой промышленной революции", в том числе с целью преодоления цифрового и технологического разрыва между развитыми и развивающимися государствами.
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