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Минкоммерции КНР: предельное давление и шантаж со стороны США не сыграют никакую роль для Китая
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Минкоммерции КНР: предельное давление и шантаж со стороны США не сыграют никакую роль для Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 июля /Синьхуа/ — США на днях пригрозили ввести повышенные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью более чем 500 млрд долларов США. По поводу этого официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн в четверг заявил, что такое типичное предельное давление и шантаж сыграют никакую роль для Китая, который решительно настроен на защиту ключевых интересов государства и своего народа.
Гао Фэн на очередной ведомственной пресс-конференции отметил, что США из соображений внутренней политической повестки дня провоцируют внешние торговые трения и ведут их эскалацию, не жалея нарушения нелегко полученной благоприятной среды в процессе восстановления мировой экономики и нарушения интересов предприятий и потребителей в глобальной цепи ценности. Такие высказывания и поступки крайне безответственны.
По словам Гао Фэна, предпосылкой для развертывания консультаций является соблюдение честности. Насколько ему известно, на данный момент Китай и США не контактировали ради перезагрузки переговоров.
Китай многократно подчеркивал, что не желает вести торговую войну, но и не боится ее, напомнил Гао Фэн, добавив, что Китай готов укреплять сотрудничество с торговыми партнерами всего мира, чтобы совместно сохранять принципы свободной торговли и многостороннюю торговую систему, а также стимулировать здоровое и стабильное развитие мировой экономики.
Гао Фэн также отметил, что сделка по приобретению американской компанией Qualcomm Inc компании NXP Semiconductors NV не получила одобрения Китая, это дело относится к вопросам антимонопольного правоисполнения, а не связано с торговыми трениями между Китаем и США. -0-
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