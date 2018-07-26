Минкоммерции КНР: предельное давление и шантаж со стороны США не сыграют никакую роль для Китая

Пекин, 26 июля / Синьхуа / — США на днях пригрозили ввести повышенные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью более чем 500 млрд долларов США. По поводу этого официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн в четверг заявил, что такое типичное предельное давление и шантаж сыграют никакую роль для Китая, который решительно настроен на защиту ключевых интересов государства и своего народа.

Гао Фэн на очередной ведомственной пресс-конференции отметил, что США из соображений внутренней политической повестки дня провоцируют внешние торговые трения и ведут их эскалацию, не жалея нарушения нелегко полученной благоприятной среды в процессе восстановления мировой экономики и нарушения интересов предприятий и потребителей в глобальной цепи ценности. Такие высказывания и поступки крайне безответственны.

По словам Гао Фэна, предпосылкой для развертывания консультаций является соблюдение честности. Насколько ему известно, на данный момент Китай и США не контактировали ради перезагрузки переговоров.

Китай многократно подчеркивал, что не желает вести торговую войну, но и не боится ее, напомнил Гао Фэн, добавив, что Китай готов укреплять сотрудничество с торговыми партнерами всего мира, чтобы совместно сохранять принципы свободной торговли и многостороннюю торговую систему, а также стимулировать здоровое и стабильное развитие мировой экономики.