Эксперт: Украина превратилась для Европы в «надоедливую муху»

"Нам необходимо создавать альянсы с другими странами на конкретной почве. Пусть ситуативные и временные, но они ослабляют агрессора. Например, США готовы ввести санкции против России за «Северный поток-2». Нам это на руку, вот вам альянс Украина-США", — заявила Луценко в интервью газете «Сегодня», которое опубликовано на сайте издания.

По ее словам, Украина стала «не объектом, а субъектом геополитики». «Как равноправные партнеры, мы играем на международном поле», — добавила Луценко.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов в эфире радио Sputnik отметил, что в заявлении Ирины Луценко, по сути, нет ничего принципиально нового.

"Это заявление продолжает давнюю традицию украинского политикума обращаться к «городу и миру», прежде всего, к странам Европы с требованиями и призывами покарать «агрессивную» Россию. Так что здесь нет ничего принципиально нового, в этом заявлении есть только одно «но»: время таких призывов уже не самое актуальное, не самое благоприятное. Сейчас не 2014 год, когда Европа объединилась с Украиной, которая якобы страдает от «российской агрессии» в Крыму и в Донбассе", — сказал Эдуард Попов.

По его мнению, призывы Киева так и «повиснут в воздухе» — поддержки со стороны европейцев не будет.

"Сейчас от Украины уже устали, поэтому призывы к Европе сплотиться вокруг нее, защитить ее не просто не будут услышаны, они вызовут только раздражение. Украина сейчас напоминает Европе надоедливую муху. Она призывает как раз к тому, от чего пытается избавиться прагматичная Европа: проводить антироссийскую политику себе в ущерб. Италия страдает от санкционного режима, Германия страдает, а тут призывы из Украины, которая создает проблемы, которая пытается запретить строительство «Северного потока-2» и призывает к усилению санкционного режима. То есть от Украины для Европы одни убытки и никакой прибыли. Поэтому этот призыв повиснет в воздухе. В лучшем случае его заметят страны Прибалтики и Польша . Настоящая, коренная Европа проигнорирует эти призывы как нечто ненужное и даже вредное для европейских интересов", — заключил Эдуард Попов.

Швеция. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия

Против реализации «Северного потока-2» выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проект «Северный поток-2» является исключительно коммерческим и не имеет политической подоплеки. Как отметил Песков, «Северный поток-2» — это крупный международный проект, который, в том числе, направлен на обеспечение энергобезопасности Европы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель , со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект «Северный поток-2» как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.

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