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Оборот розничной торговли в Севастополе вырос на 0,8% в первом полугодии
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Оборот розничной торговли в Севастополе вырос на 0,8% в первом полугодии 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Оборот розничной торговли в Севастополе в первые шесть месяцев 2018 года составил почти 30 млрд рублей.
«В фактических ценах население города израсходовало на приобретение товаров на 181,3 млн рублей больше, чем за январь-июнь 2017 года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился по сравнению с прошлым годом на 0,8%», — заявил Крымстат. Его цитирует «Новый Севастополь».
96,9% оборота розничной торговли сформировано торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, которые реализуют товары вне рынков и ярмарок.
Доля розничных рынков и ярмарок — 3,1%.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Торгово-промышленной палате Татарстана обсудили сотрудничество бизнеса республики с деловым советом Европейской экономической комиссии ООН по государственно-частному партнёрству.
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