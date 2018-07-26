Оборот розничной торговли в Севастополе вырос на 0,8% в первом полугодии

Оборот розничной торговли в Севастополе в первые шесть месяцев 2018 года составил почти 30 млрд рублей.

«В фактических ценах население города израсходовало на приобретение товаров на 181,3 млн рублей больше, чем за январь-июнь 2017 года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился по сравнению с прошлым годом на 0,8%», — заявил Крымстат. Его цитирует «Новый Севастополь».

96,9% оборота розничной торговли сформировано торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, которые реализуют товары вне рынков и ярмарок.

Доля розничных рынков и ярмарок — 3,1%.