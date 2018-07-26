Венесуэла выдает зарплату фантиками

Венесуэла выдаёт зарплату фантиками

Экономика Венесуэлы , давно барахтающаяся на самом дне, пробует найти источники для подъёма. Президент республики Николас Мадуро объявил, что привяжет боливар к криптовалюте el petro.

Данный случай является уникальным в истории. Мало того, что 20 февраля Венесуэла выпустила собственную криптовалюту, обеспеченную нефтью, так теперь Каракас решил пойти ещё дальше. И всё бы ничего, только вот страна испытывает колоссальные экономические трудности. На чёрном рынке за доллар предлагают уже 3,5 млн боливаров. Это притом, что средняя зарплата в Боливии не превышает 3 млн боливаров, а стоимость минимальной продуктовой корзины — более 5 млн боливаров.

Стоит отметить, что Мадуро вновь заявил о деноминации боливара. Теперь у национальной валюты уберут лишние пять нолей. Однако, как ожидают эксперты, инфляция меньше от этого в стране не станет. По оценкам МВФ , к концу года инфляция может достигнуть 1000000% в том случае, если нынешние власти не изменят финансовую политику. Конечно, и при прежнем главе Венесуэлы Уго Чавесе были свои проблемы, но они меркли перед его харизмой, увлечённостью и лидерскими качествами. Мадуро же — лишь тень своего предшественника, который не в состоянии скрыть проблемы, копившиеся в стране годами.

Обеспечивать непонятную криптовалюту, которая не вызвала интереса ни у частных инвесторов, ни у мелких трейдеров к боливару — это последний рывок перед смертью. Такие действия в шахматной игре называют цугцвангом, когда любой ход оппонента приведёт к неминуемой потере, это лишь вопрос времени.

А Венесуэла сейчас, кажется, совершенно запуталась в поисках выхода из ситуации с экономикой. Главное богатство страны — нефть, запасы которой огромны. Но даже на саммите ОПЕК+ стало понятно, что страна будет не в состоянии увеличить добычу и нарастить объёмы, которые бы не помешали венесуэльскому экспорту. В республике нет ни необходимых мощностей, ни денег для этого.

ЦБ Венесуэлы получил возможность приобретения золота за национальную криптовалюту, госинституты обязаны заключать валютные контракты в el petro. Ну и про местное население не забыли. И без того нищим жителям позволили продавать и покупать жильё за «крипту». И если с покупкой недвижимости имеются явные проблемы, т.к. приобретение квартиры переросло в нечто недосягаемое, то при продаже жилища можно остаться ни с чем. Вернее, с красочными цифровыми бумажками и не менее красочными обещаниями, что el petro скоро взлетит и устроит революцию на мировом рынке криптовалют.

Поэтому Мадуро и решил привязать боливар, по сути, к цифровому фантику, который никому не нужен. Но преподнесено это было весьма помпезно: как новая денежная система. Изначально её появление было запланировано на 4 июня, но в итоге сроки были сдвинуты на август.

Прежний, вернее сказать, нынешний боливар обесценился из-за гиперинфляции. В процессе девальвации планировалось убрать лишь три ноля, но боливар так быстро и стремительно падал, что власти пришли к выводу, что необходимо резать по-крупному. Теперь максимальное достоинство национальной валюты будет равно 500 боливарам. Однако, надолго ли?

Михаил Грачёв, финансовый консультант TeleTrade:

Фактически, можно говорить, что деноминированный боливар будет привязан к реальному активу. Хитроумная схема Мадуро по факту стара как мир. Достаточно вспомнить пшеничную марку Германии, когда в 23-м году прошлого века для остановки гиперинфляции правительство привязало национальную валюту к стоимости урожая зерновых. Ввиду привязки к реальному активу и доверия населения, инфляцию удалось остановить практически мгновенно. Получится ли такой же фокус у Мадуро — покажет время, но проблема в том, что в Венесуэле экономический кризис сопряжен с политическим. Кроме этого, в отношении обращения криптовалюты действуют санкции США, отбивающие охоту инвесторов вкладываться в инструмент. И хотя власти сообщают о размещении el petro на сумму 3 млрд долларов, доля сомнения имеется. Применять подобные технологии в России на сегодняшний день нет никакой необходимости. Финансовый сектор не испытывает системных проблем, государственные резервы на высочайшем уровне (стремятся к $500 млрд), в том числе запасы золота составляют 18% всех ЗВР, вплотную приблизившись к 2000 тоннам. Национальная валюта практически стабильна, несмотря на санкционный режим со стороны Запада. По состоянию госдолга Россия ниже первой сотни стран мира. Как финансовый инструмент для взаимных расчетов минуя, скажем доллар, какой-нибудь национальный крипторубль, возможно, и имел бы место для существования, но полностью заменять национальную валюту нет необходимости.

Миллион процентов инфляции означают, что деньги Венесуэлы не стоят почти ничего. Страна крайне коррумпирована, а политика, которую проводит правительство — неэффективна и направлена против населения. Например, покупка еды в больших количествах — уже преступление, за которое полиция может арестовать, а купленные товары конфисковать. Желание Николаса Мадуро выдать новый боливар за спасение нации — иллюзия. В стране активно развивается чёрный рынок, и это единственная возможность для людей продавать и покупать еду, валюту, а также криптовалюту. Несмотря на то, что правительство Венесуэлы выпустило el petro, самой используемой криптовалютой по-прежнему остается bitcoin, а также криптовалюта nano, хотя их использование в стране по сути незаконно. Власти страны стараются навязать el petro и даже мониторят банковские счета своих граждан на предмет транзакций, связанных с криптовалютами. Тем не менее, у населения нет доверия к национальной криптовалюте, поскольку нет доверия к её эмитенту — правительству страны, и эту ситуацию новый боливар изменить бессилен. Касательно перспективы привязки других валют к криптовалюте со временем, то следует учитывать тот факт, что развитые страны не особо нуждаются в подобном шаге, хотя полноценное использование криптовалют возможно только в тех странах, где решаемые криптовалютой проблемы не особо актуальны. Гипотетически, если Россия привяжет рубль к крипторублю (который еще не создан и неизвестно будет ли создан вообще), страна получит просто еще одно звено в цепочке расчётов, оплачивать существование которого будет, как всегда, население. Вопрос ухода от санкций посредством использования криптовалют — момент очень скользкий, и по моему мнению, чем громче он обсуждается, тем меньше шансов того, что он будет внедрён именно в обсуждаемом варианте. Подобный обход санкций требует тишины, а иначе произойдет то, что произошло с el petro — США просто наложили санкции и на него.