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Игры с огнем: Кабмин вопреки МВФ отложил пересмотр цен на газ до осени
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Игры с огнем: Кабмин вопреки МВФ отложил пересмотр цен на газ до осени 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
В пояснительной записке к постановлению отмечается, что на данный момент продолжаются переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому возникла необходимость в продлении обязательств еще на месяц.
Цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 сентября останется на прежнем уровне — 4 942 грн за 1 тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов — 6 958 грн за 1 тыс. куб. м.
Предыдущее постановление предусматривало действие спецобязательств до 1 августа.
Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост цен на газ для населения в 2018 году на 18%.
Правительство Украины в 2017 году приняло решение о повышении газовых цен, что позволило Киеву получить транш, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от выполнения этого условия. В этой связи следующий транш МВФ для Украины остается под вопросом.
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