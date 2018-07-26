Игры с огнем: Кабмин вопреки МВФ отложил пересмотр цен на газ до осени

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что на данный момент продолжаются переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому возникла необходимость в продлении обязательств еще на месяц.

Цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 сентября останется на прежнем уровне — 4 942 грн за 1 тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов — 6 958 грн за 1 тыс. куб. м.

Предыдущее постановление предусматривало действие спецобязательств до 1 августа.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост цен на газ для населения в 2018 году на 18%.