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Россия увеличит добычу нефти в рамках ОПЕК+
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Россия решила увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские нефтяники восстановят добычу нефти в июле на 200-250 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, по условиям которой Россия обязалась сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2016 года, заявил министр энергетики Александр Новак в кулуарах саммита БРИКС.
«Мы исходим из ориентира того, что мы из 300 тысяч восстановим добычу где-то на 200 — 250 тысяч баррелей в сутки относительно 300 тыс., которые были снижены от октября 2016 года», — передает ТАСС слова Новака.
Он отметил также, что в сентябре участники сделки, после анализа ситуации с добычей в Ливии и в других странах, могут пересмотреть объем увеличения добычи нефти для участников ОПЕК+ выше 1 млн баррелей в сутки.
Напомним, в июне члены Организации стран — экспортеров нефти договорились со странами, не входящими в ОПЕК, об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Как уточнил министр энергетики Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи, нарастить нефтедобычу смогут Россия, Алжир, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
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