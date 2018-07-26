ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне, как и ожидалось

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения регулятора совпали с прогнозами экспертов.

ЕЦБ будет удерживать ставки неизменными, по крайней мере, до лета 2019 года, отмечено в релизе.

ЕЦБ также подтвердил намерение продлить программу количественного смягчения (QE) до конца декабря 2018 года. Регулятор по-прежнему ожидает, что после сентября 2018 года, при условии подтверждения среднесрочного прогноза инфляции, объем выкупа активов будет сокращен до 15 миллиардов с 30 миллиардов евро в месяц. После этого программа QE будет завершена.