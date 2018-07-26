Шпаргалка для АЗС: оптовые цены на бензин зафиксированы на три года

Принятый на этой неделе в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ и признании утратившими силу отдельных положений ФЗ „О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ“ предусматривает повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти и газового конденсата.

Цель налогового маневра 2018 года — это создание условий для поддержки модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и стимулирования роста выпуска автомобильного бензина класса 5 и прямогонного бензина для внутреннего потребления.

Принятый законопроект изменит соотношение между выгодой для нефтедобывающих организаций (плательщиков НДПИ) и организаций-экспортеров нефти и нефтепродуктов в пользу последних. В первую очередь, это произойдет благодаря новому порядку расчета ставок НДПИ при добыче нефти и газового конденсата. Законопроектом предусматривается равномерное повышение ставок НДПИ на определенную величину, которая соответствует величине снижения с 30 до 0% от цены нефти ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года.

В целом, принятие закона поспособствует росту производства высококачественного бензина и изменит и профиль нефтепереработки в России : у крупных компаний появится стимул увеличивать производство автомобильного бензина класса 5, соответствующего мировым стандартам.

Законопроектом установлены и ориентиры для финансирования переработки. Так, из федерального бюджета предполагается потратить 3,4 трлн рублей за 6 лет на компенсацию вычетов по акцизам на нефтепродукты, модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и поддержку НПЗ, подпадающих под действия иностранных санкций.

Ориентиры для цен на бензин

Установлен и коридор для цен на бензин. Он вводится с помощью условного значения средней оптовой цены реализации бензина АИ-92 класса 5 в 2019-2021 годах, которые основаны на прогнозе нефтяных цен в подготовленном Минфином проекте „Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов“. Но их уровень еще может быть уточнен.

Для средней оптовой цены реализации бензина АИ-92 класса 5 в будущем установлены такие ориентиры:

56 000 рублей за тонну на период с 1 января по 31 декабря 2019 года;

58 800 рублей за 1 тонну — с 1 января по 31 декабря 2020 года;

61 740 рублей за 1 тонну — с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Как изменится экономика нефтепереработки

Важное значение для развития экономики регионов имеет установленное при втором чтении дифференцированное значение Крег-коэффициента, характеризующего региональные особенности рынков нефтепереработки. Коэффициент используется для определения ставки акциза на нефтяное сырье налогоплательщиком в рублях за тонну по определенной формуле: чем он выше, тем выше ставка акциза на нефтяное сырье, а, следовательно, и его цена в разных регионах.

Ко второму чтению законопроект дополнен важными нормами, касающимися модернизации НПЗ. Так, соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей вправе заключить российская организация, направившая на переработку в 2017 году более 600 тысяч тонн нефтяного сырья при наличии в собственности или иной форме необходимых перерабатывающих производственных мощностей. Но компания-перерабочик должна удовлетворять хотя бы одному из следующих условий:

после выполнения всех предусмотренных соглашением о модернизации мощностей условий соотношение объема производства автомобильного бензина класса 5 к общему объему переработки должно составлять не менее 0,1 по итогам каждого года;

совокупная первоначальная стоимость объектов основных средств, предусмотренных для включения в соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и вводимых в эксплуатацию в период с 1 января 2016 года по 1 января 2024 года, должна составлять не менее 60 миллиардов рублей.

в соглашении о модернизации должны указываться мероприятия, связанные с проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию установок вторичной переработки нефти, а также их сроки реализации.