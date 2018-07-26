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Рублю не хватает сил для роста, отток денег из ОФЗ настораживает
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Рублю не хватает сил для роста, отток денег из ОФЗ настораживает 

Прайм 43 минуты назад
Российская секция валютного рынка в четверг днем выглядит спокойно и стабильно. Доллар США торгуется по 62,99 руб. и дорожает на 0,3%. Евро прибавляет 0,1% и стоит 73,75 руб. Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 27 июля, пересмотрены до 62,94 руб. за доллар США (-14 копеек) и 73,81 руб. за евро (+6 копеек).
Нефтяной рынок после довольно бодрого утра консолидируется. Баррель североморской смеси Brent торгуется по $74,85 (+0,5%), стоимость бочки легкой техасской нефти WTI слегка снижается. Инвесторы уже учли в ценах и новости из Саудовской Аравии, и информацию по запасам черного золота от Минэнерго США.
Несмотря на относительно слабые позиции американской валюты на мировом валютном рынке, рубль не выглядит настроенным на активный рост. С одной стороны, рубль уже лишился поддержки со стороны фактора налогового периода — его пиковая фаза была вчера. С другой — драйва в нефти явно не хватает на то, чтобы уйти заметно ниже 63,00 руб. за доллар США. Отток денег из вторичной секции ОФЗ — это явный негатив и для фондового рынка, и для рубля, и долго игнорировать его не получится.
Кроме того, на втором плане маячат США с их намерением заняться рассмотрением вопроса об ужесточении антироссийских санкций. Эти планы звучат не первый раз, и к ним, может быть, стоит присмотреться внимательнее.
Доллар США закроет сессию четверга в пределах 62,80-63,45 руб., евро завершит день в коридоре 73,50-74,35 руб.
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