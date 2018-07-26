Россия в 2018 году увеличила экспорт сельхозмашин на 57%

В первой половине 2018 года поставки российской продукции сельхозмашиностроения выросли на 6,6 миллиарда рублей, или 56,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Минпромторга

«Наибольшим спросом у зарубежных аграриев пользуется российская уборочная техника, тракторы, посевная и почвообрабатывающая техника», — констатировали в ведомстве.

Сирию и ЮАР. Как рассказал директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Евгений Корчевой Россия поставляет технику в 47 стран, что почти в два раза выше показателя 2013 года. Особо активно растёт экспорт агромашин в Европу. Только в Восточную Европу за январь-май было поставлено в удельном объёме в два раза больше техники. Кроме того, в 2017-2018 годах начались поставки продукции в Афганистан

В министерстве отметили, что увеличение произошло благодаря реализации новых мер господдержки. «К концу 2018 года перед нами стоит цель нарастить объёмы поставок российской сельскохозяйственной техники до 10,2 миллиарда рублей, и мы уверены, что добьёмся этого показателя», — заверил Корчевой.