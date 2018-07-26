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Россия в 2018 году увеличила экспорт сельхозмашин на 57%
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Россия в 2018 году увеличила экспорт сельхозмашин на 57% 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
В первой половине 2018 года поставки российской продукции сельхозмашиностроения выросли на 6,6 миллиарда рублей, или 56,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Минпромторга.
«Наибольшим спросом у зарубежных аграриев пользуется российская уборочная техника, тракторы, посевная и почвообрабатывающая техника», — констатировали в ведомстве.
Как рассказал директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Евгений Корчевой, Россия поставляет технику в 47 стран, что почти в два раза выше показателя 2013 года. Особо активно растёт экспорт агромашин в Европу. Только в Восточную Европу за январь-май было поставлено в удельном объёме в два раза больше техники. Кроме того, в 2017-2018 годах начались поставки продукции в Афганистан, Сирию и ЮАР.
В министерстве отметили, что увеличение произошло благодаря реализации новых мер господдержки. «К концу 2018 года перед нами стоит цель нарастить объёмы поставок российской сельскохозяйственной техники до 10,2 миллиарда рублей, и мы уверены, что добьёмся этого показателя», — заверил Корчевой.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Гордеев сообщил, что Правительство подготовит новую программу развития сельского хозяйства. Вместе с тем сельхозпроизводителям направят дополнительно пять миллиардов рублей из Резервного фонда в связи с ростом цен на бензин. Это предложение Минсельхоза приняла Госдума 24 июля.
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