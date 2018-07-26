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Россия настроена на рост объема торговли с БРИКС
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Россия настроена на рост объема торговли со странами БРИКС, заявил Путин 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
РФ настроена на рост объема торговли со странами БРИКС, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Для России укрепление торговых и инвестиционных связей с партнерами по БРИКС является одним из приоритетов. По итогам 2017 года наш товарооборот с другими участниками объединения вырос почти на 30%, превысив почти 102 миллиарда долларов. И мы настроены делать все возможное для дальнейшего роста торговли в рамках БРИКС", — сказал Путин на заседании БРИКС в расширенном составе.
"Уделяем приоритетное внимание вопросам, связанным с установлением прямых контактов между предпринимателями наших стран. Приветствуем выдвинутые деловым советом БРИКС новые инициативы, в частности, в сфере электронной торговли, малого и среднего предпринимательства, а также предложение об упрощении административных барьеров в целях стимулирования торговых обменов", — добавил президент РФ.
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