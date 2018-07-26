Политика Центробанка позитивно отразилась на кошельках россиян

"Большой разброс показателей инфляции по разным регионам России связан сразу с несколькими факторами. При этом политика таргетирования инфляции постепенно сокращает эту разницу динамики потребительских цен по стране. Главным образом уровень инфляции зависит от уровня потребления домохозяйств в каждом регионе, а также из-за фактора урожая. Так, южные регионы показывают наибольшее снижение цен на фрукты и овощи просто потому, что товар не надо никуда везти — продать местному населению.

В удаленных регионах цены выше на непродовольственные товары, связанные с импортом — одежда, бытовая техника и электроника. Неравномерно и потребление в разных регионах, что тоже сказывается на инфляции. Кроме того, точно подсчитать динамику цен бывает сложно — в том же Дагестане вообще нет сетевой торговли, это единственный регион такого рода. Очевидно, что данные крупных торговых сетей затрудняют оценку показателей инфляции", — отмечает аналитик.

Представленная Минэкономразвития «Картина инфляции» показывает, что во всех регионах России рост цен не превысил 4% в годовом выражении. ‍Максимальный рост цен зафиксирован в Ингушетии — 3,7 процента. Рейтинг субъектов с самой низкой инфляцией возглавил Дагестан — в республике сообщили о снижении цен на 0,2 процента. Следом идут Ростовская и Тверская области, где цены повысились на 0,6 процента. Сильнее всего подешевели огурцы и помидоры — на 25,5 и 23,9 процента соответственно. При этом, по данным Росстата , в регионах наблюдалось увеличение цен на сахар на 4,6 процента. Инфляция не выше 4% — долгосрочная цель, заявленная политикой Банка России.

"На определенном уровне развития экономике любой станы требуется таргетирование инфляции. Когда она находится на среднем или высоком уровне развития, без искусственного сдерживания роста цен рост останавливается. Все дело в ставках по кредитам, которые зависят от инфляционных показателей. Если инфляция высока, ставки по кредитам тоже будут запредельными. Как следствие — бизнес не может нормально развиваться.

С высокой инфляцией останавливается все. Высокотехнологичные компании нуждаются в дешевых и длинных кредитах на крупные проекты, развивающие экономику. В стране нет спроса на жилье из-за дорогой ипотеки. Проблема доступных кредитов, развивающих банковский рынок, также сильно влияет на экономику. Политика таргетирования инфляции необходима, чтобы запустить экономические процессы в стране", — подчеркивает экономист.

Цены и драйверы

В целом в июне увеличение потребительских цен составило 0,5% по отношению к маю, а в годовом выражении — 2,3%, отмечает Минэкономразвития. По данным Росстата, ряд товаров в июне подешевели. Так, цены на огурцы и помидоры снизились на 25,5% и 23,9% соответственно, на яйца — на 4,6%, бананы подешевели на 3,4%, чеснок — на 3,1%, апельсины — на 1,7%, виноград — на 1,6%. Поднялась цена на мясо. Курятина и окорочка подорожали на 5,4% и 2,1% соответственно, а свинина и индейка — на 0,7%.

Банк России прогнозирует инфляцию на конец этого года на уровне 3,5–4%. В следующем году возможен ее короткий всплеск до 4-4,5% в связи с увеличением НДС с 18 до 20%, предупреждал регулятор в своем последнем релизе по ключевой ставке. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.

"Сдерживание инфляции на государственном уровне локально несет определенные проблемы, потому что де-факто это принудительное замедление темпов роста экономики. Но этот негативный фактор перекрывается, к примеру, другим: бизнес и население четко понимают, что скачков цен и неприятных сюрпризов не будет. Этот успокаивающий эффект позитивно влияет на темпы роста.

Кроме того, в долгосрочной перспективе минусы политики таргетирования инфляции окупятся из-за низких процентных ставок по кредитам. Бизнес получает возможность активно развиваться за счет увеличения потребительского спроса. Домохозяйства получают возможность брать дешевые потребительские кредиты и доступную ипотеку — это всегда важный драйвер роста экономики.

В качестве приятного населению бонуса цены на продукты и товары растут медленно и контролируемо, что в сложные кризисные периоды особенно важно", — заключает Тимур Нигматуллин.