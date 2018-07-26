Инвесторы встревожены резкими колебаниями нефтяных цен

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. С тех пор как в конце мая США ввели таможенные пошлины на сталь и алюминий, динамика нефтяных цен стала сильно отличаться от динамики фондовых рынков, других сырьевых товаров и валют развивающихся стран. Судя по всему, возникшая недавно волатильность и дальше будет беспокоить крупных покупателей на рынке нефти, говорится в статье The Wall Street Journal , которую приводит Dow Jones.

По словам трейдеров, в последнее время колебания цен на нефть связаны с опасениями относительно добычи некоторых крупных производителей. Тогда как обычно динамика нефти зависит от темпов экономического роста: при росте внешней торговли и экономической активности потребление топлива, как правило, возрастает.

Между тем угрозы того, что таможенные пошлины замедлят мировую экономику, оказали давление на другие рынки. Так, цены на медь с достигнутых 8 июня четырехлетних максимумов упали примерно на 15%, а китайские фондовые рынки ненадолго вошли на территорию медвежьего рынка.

За тот же период нефтяные цены выросли примерно на 5,4%. Такое расхождение сильно отличается от прошлого года, когда фондовые рынки, сырьевые товары и другие рискованные активы двигались вместе вверх на фоне синхронного роста мировой экономики.

В этом году импульс экономического роста переместился в США, что заставляет международные компании адаптироваться к росту процентных ставок и укреплению доллара.

По словам аналитиков, такое изменение корреляции, наблюдающееся в последние недели, является одним из признаков того, что типичные отношения между нефтью и экономическим ростом исчерпывают себя. Судя по всему, это меняет и то, как участники топливного рынка — от автолюбителей до авиакомпаний — оценивают свои затраты.

Кроме того, инвесторам, торгующим множеством активов, динамика которых обычно зависит от темпов роста мировой экономики, пришлось быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.

"Инвесторы, вероятно, ждут большей волатильности цен на нефть, которая, по-видимому, будет влиять и на хеджеров", — замечает Нейтан Туфт, старший управляющий директор по инвестициям Manulife Asset Management. «Это то, о чем компаниям приходится думать», — добавляет он.

Саудовской Аравии и России. Ожидания по поводу мирового предложения приводят к колебаниям цен в обоих направлениях. В конце июня цены на нефть WTI достигли максимума с 2014 года, однако в июле они упали 6,5% после признаков возможного роста добычи в Ливии

Тем не менее нефть за истекший период текущего года выросла в цене примерно на 45%, и, по состоянию на вторник, стала восьмым по темпам роста активом на мировых рынках в 2018 году. Такой вывод можно сделать согласно анализу Wall Street Journal в отношении 120 активов, включая фондовые индексы, портфели облигаций, валюты и сырьевые товары.

В последнее время наблюдались резкие колебаниями нефтяных цен, несмотря на «летнее затишье» на фондовом рынке (объем торгов и активность упали).

Так, 20-дневная корреляция между нефтяными фьючерсами и индексом S&P 500 ранее в этом месяце достигла минимума с мая 2017 года, согласно WSJ Market Data Group.

Корреляция между ценами на нефть и другими активами, включая индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets и индекс сырьевых товаров без учета нефти S&P GSCI Non-Energy Index, недавно упала ниже —0,7. Это указывает на обратную корреляцию указанных активов, которая, однако, становится более слабой.

Корреляция измеряется по шкале от —1 до +1. Значение —1 означает, что цены на два актива двигаются в противоположных направлениях, а корреляция +1 означает, что цены идут в одном направлении.

“На рынок нефти влияют независимые факторы”, — считает Крейг Ходжес из Hodges Funds, который присвоил акциям нефтегазовых компаний рекомендацию «выше рынка». “ Нефть торгуется в зависимости от баланса спроса и предложения и в меньшей степени зависит от других рынков и мирового экономического роста”, — добавил он.

Перспектива замедления экономического роста в Китае особенно волнует инвесторов в сырьевой рынок, так как страна потребляет большое количество сырья в период роста экономики. В прошлом году Китай обогнал США, став крупнейшим в мире импортером нефти.

Рост экономики Китая во 2-м квартале немного замедлился в том числе ввиду сокращения государственного долга, свидетельствовали опубликованные на прошлой неделе данные. Такую динамику можно наблюдать до того, как экономика ощутит на себе негативное влияние торгового противостояния с США.

Инвесторы при этом ждут, что рост экономики США превысит увеличение ВВП других стран, в связи с чем американский доллар недавно поднялся до максимума за один год и сделал сырьевые товары, деноминированные в этой валюте, более дорогими для зарубежных покупателей.

В последние недели цены на сырьевые товары, от золота до сои, резко упали, но котировки нефти оставались стабильными.

Трейдеры пытаются оценить, как быстро крупные нефтедобывающие страны, такие как Саудовская Аравия, могут нарастить нефтедобычу, если противостояние США и Ирана приведет к существенному сокращению экспорта нефти из Исламской республики.

Аналитики также размышляют над тем, может ли Россия нарастить добычу по просьбе президента США Дональда Трампа

Трамп попросил Саудовскую Аравию и другие нефтедобывающие страны увеличить предложение, чтобы ограничить недавний рост цен. В последние недели Ливия обозначила, что вскоре возобновит экспорт нефти из всех портов, которые подверглись нападениям повстанцев.

Хотя в последнее время цены упали, по мнению некоторых инвесторов, новые перебои с предложением могут привести к их восстановлению, вновь усиливая тревогу по поводу роста инфляции.

В частности, некоторые аналитики опасаются, что продолжительное ралли нефти может вызвать более стремительный, чем ожидалось, рост потребительских цен, который, вероятно, побудит ФРС более активно повышать процентную ставку.

"При таком развитии событий ситуация (кардинально) изменится", — говорит Дуг Коэн директор по управлению активами Athena Capital Advisors. «Не думаю, что она уже изменилась, но риск такого сценария, конечно, есть», — добавляет он.