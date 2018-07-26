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Стоимость автобусных туров не планируют повышать из-за роста цен на топливо
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Стоимость автобусных туров не планируют повышать из-за роста цен на топливо 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Туроператоры, занимающиеся организацией автобусных экскурсионных поездок, несмотря на рост топлива, не намерены менять ценовую политику до конца года, сообщила РИА Новости генеральный директор компании «Анкор», председатель комиссии культурно-познавательного туризма Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.
В мае-начале июня розничные цены на бензин в РФ последовательно превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. На этом фоне власти приняли решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорились крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.
"В связи с ростом цен на топливо сокращается прибыль компаний, предлагающих автобусные туры, но цены на турпродукт мы не поднимаем. У экскурсионщиков осень более хлебный сезон, чем лето, но мы пока не предполагаем повышать цены на автобусные туры и в этот период. Хотя я не исключаю, что кто-то из туроператоров будет менять свою ценовую политику", — сказала собеседник агентства.
"Если ситуация с ценами на топливо не улучшится, то на следующий календарный год нам придется пересчитывать цены на экскурсионные поездки. Вполне возможна корректировка цен на автобусные туры в 2019 году, но я не думаю, что стоимость туров сильно увеличится, и в процентном соотношении это будет не очень заметно", — отметила Санаева.
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