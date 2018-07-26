Сергей Чепиков: Никто не хочет повышать пенсионный возраст, но другого выхода нет

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков рассказал «Советскому спорту», почему он проголосовал за пенсионную реформу,

— Горячая тема лета — пенсионная реформ. Вы проголосовали «за». Почему? — После этого голосования за несколько дней я получил массу негативных отзывов в соцсетях. Но люди не понимают, какая сейчас экономическая ситуация в стране. Вот вы можете назвать размер бюджета Пенсионного фонда?

— Не могу. — В этом году в Пенсионный фонд должно поступить около 7 триллионов рублей, чтобы обеспечить пенсиями всех жителей в полном объеме. Весь бюджет Российской Федерации составляет 17 триллионов рублей. Следует отметить, что бюджет Пенсионного фонда не входит ни в какие другие бюджеты российской федерации. Если ничего не предпринимать, то дефицит Пенсионного фонда к 2024 году составит около 5 триллионов, эти деньги придется брать из бюджета, а это будет непомерной нагрузкой, учитывая, что нужно выплачивать заработные платы врачам, учителям и т.д. Доходы от нефтяной отрасли дают в год около 8 триллионов и никакими дополнительными налогами это не скомпенсировать.

Вот вам еще цифры. Если в советское время на одного пенсионера приходилось четыре работающих, то сейчас меньше двух — 1,7.