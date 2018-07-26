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Сергей Чепиков: Никто не хочет повышать пенсионный возраст, но другого выхода нет
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Сергей Чепиков: Никто не хочет повышать пенсионный возраст, но другого выхода нет 

Советский спорт 28 минут назад
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков рассказал «Советскому спорту», почему он проголосовал за пенсионную реформу,
— Горячая тема лета — пенсионная реформ. Вы проголосовали «за». Почему? — После этого голосования за несколько дней я получил массу негативных отзывов в соцсетях. Но люди не понимают, какая сейчас экономическая ситуация в стране. Вот вы можете назвать размер бюджета Пенсионного фонда?
— Не могу. — В этом году в Пенсионный фонд должно поступить около 7 триллионов рублей, чтобы обеспечить пенсиями всех жителей в полном объеме. Весь бюджет Российской Федерации составляет 17 триллионов рублей. Следует отметить, что бюджет Пенсионного фонда не входит ни в какие другие бюджеты российской федерации. Если ничего не предпринимать, то дефицит Пенсионного фонда к 2024 году составит около 5 триллионов, эти деньги придется брать из бюджета, а это будет непомерной нагрузкой, учитывая, что нужно выплачивать заработные платы врачам, учителям и т.д. Доходы от нефтяной отрасли дают в год около 8 триллионов и никакими дополнительными налогами это не скомпенсировать.
Вот вам еще цифры. Если в советское время на одного пенсионера приходилось четыре работающих, то сейчас меньше двух — 1,7.
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