Ещё
Сергей Чепиков: Мы не должны унижаться — в IBU понимают место России в мировом в биатлоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Чепиков: Мы не должны унижаться — в IBU понимают место России в мировом в биатлоне 

Советский спорт 2 часа назад
Вице-президент СБР Сергей Чепиков — о восстановлении в правах Союза биатлонистов России в IBU.
Сергей Чепиков: Никто не хочет повышать пенсионный возраст, но другого выхода нет  — В июне прошел исполком IBU, который не восстановил СБР в правах. Что вы делаете для решения этой проблемы? — С 5 по 9 сентября в хорватском Порече пройдет конгресс IBU. Мы туда поедем с Владимиром Петровичем. Надеюсь, нам предоставят слово, и Драчев расскажет, как СБР борется с допингом. У нас ведь не работает ни один тренер, который был хотя бы как-то причастен к допинговой истории (по нашей информации, именно это послужило причиной отказа от кандидатуры Валерия Польховского на пост старшего тренера женской сборной России — Прим. ред.). Поэтому мы полностью обновили тренерский состав.
— Этого доклада хватит для восстановления СБР? — Не знаю, хватит ли этого или нет, но мы тоже не должны принижать уровень российского биатлона, унижаться, просить. В IBU работают нормальные люди. Они прекрасно понимают, что в СБР пришли новые руководители, понимают, что значит для мирового биатлона Россия, какое место она в нем занимает. Конкуренция на Кубке мира без наших биатлонистов ослабнет, а количество болельщиков на трибунах уменьшится, — сказал Чепиков в интервью «Советскому спорту».
Советский спорт: последние новости
Овечкин опередил Шнурова в рейтинге звезд спорта и шоу-бизнеса по версии журнала Forbes Президент Франции пригласил Косьельни и Пайета на финал ЧМ-2018 Владимир Путин поздравил сборную России с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа28
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР81
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол4
С Крымским мостом может произойти страшное421
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями180
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение