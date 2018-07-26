Сергей Чепиков: Мы не должны унижаться — в IBU понимают место России в мировом в биатлоне

Сергей Чепиков: Никто не хочет повышать пенсионный возраст, но другого выхода нет — В июне прошел исполком IBU, который не восстановил СБР в правах. Что вы делаете для решения этой проблемы? — С 5 по 9 сентября в хорватском Порече пройдет конгресс IBU. Мы туда поедем с Владимиром Петровичем. Надеюсь, нам предоставят слово, и Драчев расскажет, как СБР борется с допингом. У нас ведь не работает ни один тренер, который был хотя бы как-то причастен к допинговой истории (по нашей информации, именно это послужило причиной отказа от кандидатуры Валерия Польховского на пост старшего тренера женской сборной России — Прим. ред.). Поэтому мы полностью обновили тренерский состав.

— Этого доклада хватит для восстановления СБР? — Не знаю, хватит ли этого или нет, но мы тоже не должны принижать уровень российского биатлона, унижаться, просить. В IBU работают нормальные люди. Они прекрасно понимают, что в СБР пришли новые руководители, понимают, что значит для мирового биатлона Россия, какое место она в нем занимает. Конкуренция на Кубке мира без наших биатлонистов ослабнет, а количество болельщиков на трибунах уменьшится, — сказал Чепиков в интервью «Советскому спорту».