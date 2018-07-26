Дума приняла пакет законов о «российских офшорах»

Госдума приняла пакет законов о «российских офшорах»

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет из семи законов о специальных административных районах (САР), которые предусматривают создание альтернативы зарубежным офшорным зонам на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Пакет был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации от Приморья и Калининградской области.

Законы предусматривают наделение одного из федеральных органов власти функциями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере функционирования САР, а также создание соответствующим субъектом РФ в каждом САР управляющей компании, которая будет обеспечивать функционирование САР. Контроль над деятельностью управляющей компании будет возложен на власти субъекта РФ.

Резидентами САР станут только иностранные юрлица

Ко второму чтению пакета документов была принята поправка, согласно которой стать международной компанией, зарегистрированной в спецрайонах, смогут только иностранные юрлица. Международной компанией может стать иностранное юрлицо, являющееся коммерческой корпоративной организацией и принявшее решение об изменении своего личного закона в установленном этим законом порядке. Место нахождения международной компании должно располагаться в пределах САР, следует из принятых во втором чтении поправок. Кредитные и некредитные финансовые организации, операторы платежных систем не будут регистрироваться в качестве резидентов САР.

"Принципиальное изменение — то, что сузили предмет регулирования будущего закона, установив, что его действие распространяется исключительно на иностранные компании", — отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Статус международной компании предоставляется иностранному юрлицу одновременно с госрегистрацией в ЕГРЮЛ, если это юрлицо подало заявку на заключение договора об осуществлении деятельности в качестве участника САР и приняло на себя обязательства по осуществлению инвестиций на территории РФ. Заявки подаются в управляющую компанию. Минимальный объем инвестиций, необходимый для получения статуса международной компании, составляет 50 млн рублей. Минимальный срок, в течение которого должны быть произведены инвестиции, составляет шесть месяцев с даты госрегистрации международной компании. Международная компания вправе без согласия управляющей компании возложить исполнение своего обязательства осуществить инвестиции на территории РФ на любое лицо из группы лиц, в состав которой входит данная компания.

Во втором чтении к юрлицу, претендующему на статус международной компании в спецрайонах, добавились требования о его регистрации (или создания) в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) или членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл). Предусматриваются особенности госрегистрации международной компании в порядке редомициляции (смены одной юрисдикции на другую): документы на госрегистрацию подаются в управляющую компанию САР, которая принимает решение о направлении их в орган, осуществляющий госрегистрацию юрлиц, в некоторых случаях также и в Банк России. Компании, зарегистрированные в порядке редомициляции, должны быть созданы до 1 января 2018 года.

Налоговые льготы и валютные расчеты

Другим законом устанавливается особый режим налогообложения международных компаний. Обложение налогом таких компаний будет происходить по следующим ставкам: 0% по доходам, полученным международной компанией в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов компания владеет не менее одного года на праве собственности не менее чем 15% вкладом в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации либо депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов; 5% — по доходам, полученным иностранными лицами по акциям (долям) международных холдинговых компаний, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными компаниями.

Постановка на учет осуществляется налоговым органом на основании заявления такой международной компании и документов, представляемых для ее государственной регистрации. Компания должна подать документы в налоговые органы не позднее 15 дней со дня регистрации ее в качестве резидента САР. Сведения о постановке на учет таких компаний относятся к налоговой тайне. Прописанные в документе налоговые ставки будут применяться в отношении доходов, полученных компанией до 1 января 2029 года.

По нормам валютного законодательства РФ зарегистрированная в САР компания признается иностранной организацией (нерезидентом). В редакции первого чтения была принята норма, предусматривающая возможность для зарегистрированных в САР компаний проводить некоторые виды расчетов (валютных операций) без использования банковских счетов в уполномоченных банках без ограничений по сумме операции. Однако ко второму чтению норма была скорректирована — иностранные юрлица на территории РФ смогут осуществлять расчеты в наличной иностранной валюте и валюте РФ в пределах 100 тысяч рублей. Эта норма будет действовать для всех нерезидентов на территории РФ.

Согласно принятым нормам, учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов осуществляет только депозитарий, которому открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и включенной в перечень Банка России; депозитарий, который зарегистрирован в качестве лица, действующего в интересах других лиц, в реестре акционеров или владельцев иных ценных бумаг; депозитарий, которому открыт счет депо номинального держателя в указанных выше депозитариях. Центральный депозитарий наделяется правом регистрироваться в реестре акционеров или владельцев иных ценных бумаг, ведение которого осуществляется по договору с иностранным эмитентом с местом учреждения в государствах, являющихся членами ОЭСР, членами или наблюдателями ФАТФ или членами Манивэл и (или) участниками Единого экономического пространства, в качестве лица, действующего в интересах других лиц.

Трудовые отношения

В ходе обсуждения документов в первом чтении один из авторов пакета инициатив, член Совета Федерации Алексей Майоров заверил депутатов, что вопросы труда и занятости из пакета законов будут исключены. Так, ко второму чтению были исключены положения, которыми предлагалось "дополнить перечень лиц, имеющих право на осуществление деятельности по заемному труду". В этот список предлагалось включить юридические лица, в том числе и иностранные, "временно направляющие работников с их согласия к лицам, являющимся участниками экспериментальных проектов опережающего развития на территориях Калининградской области". Кроме того, из закона убрали положение о расторжении трудового договора.

Открытый реестр судов

Пакет законов предусматривает поправки и в Кодекс торгового мореплавания РФ — вносятся изменения в части создания Российского открытого реестра судов. Предполагается, что в таком реестре будут регистрироваться морские суда (за исключением судов рыбопромыслового флота), принадлежащие на праве собственности иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам. В этот перечень могут быть включены "спортивные, парусные, прогулочные и маломерные суда, используемые в коммерческой и некоммерческой деятельности".

Поправками ко второму чтению в этот список также добавили и суда, используемые в коммерческих целях, "при условии их эксплуатации в целях осуществления видов деятельности, не связанных с торговым мореплаванием".

Морским судам, зарегистрированным в открытом реестре, предоставляется право плавать под государственным флагом РФ.