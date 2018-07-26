Правительство дополнительно выделило регионам 39 млрд рубблей на повышение МРОТ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кабмин дополнительно выделил 39 млрд руб. регионам для реализации закона об увеличении МРОТ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Исходя из документа, МРОТ должен равняться 11 163 руб.

"Одним из важных законов, принятым парламентом, был закон о повышении минимального размера оплаты труда. Правительство выделило дополнительно 39 млрд руб. регионам для реализации закона об увеличении МРОТ", — сказала Матвиенко.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство обсуждает вопрос о финансовой поддержке регионам после повышения уровня МРОТ.

Премьер отметил, что власти обязательно будут оказывать поддержку регионам.