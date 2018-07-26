Рубль немного дешевеет после основных налоговых выплат, в фокусе − заседание ЕЦБ

Investing.com − Все валюты развивающихся рынков и евро вчера укрепились к доллару после того, как США ЕС договорились приостановить торговую войну. Не остался в стороне и рубль, курс которого вырос на 0,7% до 62,81 за доллар. Риски эскалации торгового конфликта между США и ЕС снижаются, что несколько улучшает настрой инвесторов в отношении рисковых активов.

Сегодняшние торги рубль начал небольшим снижением, двигаясь в сторону отметки 63 за доллар. Вчера был пик налогового периода, и спрос на рублевую ликвидность может пойти на спад.

«Возможные продажи валюты под выплаты налога на прибыль в понедельник вряд ли сильно повлияют на рубль, поэтому его дальнейшая динамика будет определяться внешним фоном», — считает Дмитрий Полевой , аналитик ING.

Помимо общего позитивного фона для валют EM, фактором укрепления рубля в среду стали новости о том, что летние каникулы в Сенате США приостановят введение антироссийских санкций. Законопроекты, предложенные отдельными американскими сенаторами для ужесточения санкций против России , пока находятся в «зачаточном» состоянии. «Таким образом, рубль краткосрочно покинул зону риска. Локально ослабление позиций российской валюты может быть обусловлено прохождением пика налоговых платежей и снижением спроса на рублевую ликвидность», — пишет Денис Давыдов из Nordea.

Важной новостью стало сообщение о том, что американская сторона намерена отложить визит российского президента в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа до следующего года, когда завершится федеральное расследование, касающееся вмешательства России в президентские выборы в США.

Главным событием для глобальных рынков сегодня будет заседание ЕЦБ и последующая пресс-конференция председателя регулятора Марио Драги . Также начнутся двухдневные консультации ВТО по торговому спору США и Китая и возобновятся переговоры по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА).

Добавим, что для российской валюты позитивен рост цен на нефть на фоне сообщений о частичной приостановке экспорта сырья Саудовской Аравией и данных от Минэнерго США о сокращении запасов. Фьючерсы на Brent торгуются выше отметки $74 за баррель.