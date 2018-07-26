Ещё
Государство заявила, что ситуации 1990-х годов с невыплатой пенсий не повторится
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Государство заявила, что ситуации 1990-х годов с невыплатой пенсий не повторится 

ТАСС 55 минут назад
Государство гарантирует всем гражданам РФ получение пенсий, ситуации 1990-х годов с невыплатой пенсий не повторится — Матвиенко.
ТАСС: последние новости
Орешкин: РЖД профинансирует основную часть строительства перехода на Сахалин Минфин заявил об отсутствии массового выхода иностранцев из ОФЗ Новый банк развития БРИКС профинансирует пять проектов в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия33
С Крымским мостом может произойти страшное384
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип366
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ22
Блогер Никита Шалагинов умер от рака14
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение