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Государство заявила, что ситуации 1990-х годов с невыплатой пенсий не повторится
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Государство заявила, что ситуации 1990-х годов с невыплатой пенсий не повторится
ТАСС
55 минут назад
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Государство гарантирует всем гражданам
РФ
получение пенсий, ситуации 1990-х годов с невыплатой пенсий не повторится — Матвиенко.
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