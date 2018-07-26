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Хорошо живём: новосибирская инфляция оказалась ниже средней по России
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Хорошо живём: новосибирская инфляция оказалась ниже средней по России 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Годовые темпы инфляции в России оказались ниже, чем ожидал Центробанк: Новосибирская область вошла в число регионов, в которых цены росли вдвое медленнее по сравнению с прогнозом.
«По итогам июня 2018 года инфляция за годовой период во всех субъектах Российской Федерации была ниже целевого ориентира Банка России (4%)», — сообщили в Министерстве экономического развития РФ.
По данным министерства, в среднем по России инфляция достигла 2,3% по сравнению с июнем прошлого года: цены на продукты снизились на 0,2%, непродовольственные товары подорожали на 3,7%, а услуги — на 4,1%.
При этом Новосибирская область оказалась в группе регионов, где годовая инфляция была ниже — на уровне 1–2%. Самый высокий уровень инфляции аналитики обнаружили в Республике Ингушетия (3,7%), Московской области (3,6%) и Чукотском автономном округе (3,6%). В числе регионов в самой низкой инфляцией оказались Ростовская и Тверская области (0,6%), а особо отличилась Республика Дагестан, где цены не выросли, а напротив снизились за год на 0,2%.
При этом по сравнению с маем цены в июне росли в России быстрее, чем прогнозировало Министерство экономического развития. Месячная инфляция достигла 0,5%: продукты и непродовольственные товары подорожали на 0,4%, а услуги — на 0,7%.
«На фоне роста спроса ускорение инфляции в июне было особенно выраженным в сегменте услуг, связанных с туризмом и отдыхом (услуги пассажирского транспорта, санаторнооздоровительные услуги, услуги гостиниц и прочих мест проживания)», — говорится в отчёте Минэкономразвития.
В июле и августе аналитики ждут усиление показателей годовой инфляции до 2,5–2,6% и 2,9–3,1% соответственно. Это связано «связано с низкой базой соответствующих месяцев прошлого года», пояснили в министерстве.
Полторы недели назад пятеро новосибирцев решили поучаствовать в необычном проекте: в течение месяца, до 15 августа, они будут жить на один минимальный размер оплаты труда, причём планируют жить хорошо и ни в чём себе не отказывать. НГС узнал, насколько изменился рацион участников такого эксперимента, в чём они себя ограничивают, сколько уже потратили и почему не хотят отказываться от ерунды.
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