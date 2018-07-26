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Зарплаты депутатов могут стать еще больше
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Зарплаты депутатов могут стать еще больше 

News.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат Олег Нилов предложили уравнять зарплату депутата со среднемесячной выручкой обычного сотрудника. Совет Федерации инициативу не поддержал.
Комитет по регламенту и организации парламентской деятельности решил, что 35-тысячная зарплата для депутатов слишком мала. К подобному выводу пришли из-за ранее утвержденного депутатами бюджета России, в котором ожидается повышение депутатских зарплат до 800 тысяч рублей в месяц. Квартальные премии будут выплачиваться отдельно.
Ранее News.ru опубликовывал результаты подсчета зарплат и пенсий депутатов. Большинство из них не совсем довольны своими зарплатами. Они убеждены, что их оклады должны увеличиться на 60 процентов.
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