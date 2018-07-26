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Белоруссия готовится к размещению гособлигаций в РФ
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Минфин Белоруссии готовится к размещению гособлигаций в РФ 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совет министров Белоруссии поручил министерству финансов страны заключить соглашение с рядом банков с целью дальнейшей эмиссии гособлигаций на территории России, сообщила в четверг пресс-служба правительства.
"Министерству финансов поручено заключить соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь, номинированных в валюте Российской Федерации и эмитируемых на территории Российской Федерации, с Газпромбанком (РФ), Совкомбанком (РФ), банком "Финансовая Корпорация Открытие" (РФ) и Евразийским банком развития (республика Казахстан)", — отмечается в сообщении.
Там поясняется, что это делается "в целях подготовки к осуществлению государственных заимствований путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств".
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