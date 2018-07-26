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В Прикамье увеличат тарифы на газ для населения
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В Прикамье увеличат тарифы на газ для населения 

59.ru 47 минут назад
Фото: 59.ru
В тариф входит не только стоимость самого топлива, но и месторасположение дома, наличие водонагревателя или котла отопления
Региональная служба по тарифам приняла решение о повышении тарифа на природный газ для населения. Цены вырастут с 1 августа.
В этом году цены на газ уже повышались для населения в мае. Ведомство планировало повысить тариф с 1 июля, но откладывало сроки. 20 июля Региональная служба по тарифам приняла постановление об утверждении розничных цен на природный газ.
В тариф входит не только стоимость самого топлива, но и месторасположение дома, наличие водонагревателя или котла отопления.
Теперь жильцы квартир с газовым счетчиком будут тратить на приготовление пищи и нагрев воды 5 рублей 71 копейку (цена выросла с 5 рублей 48 копеек), а собственники квартир с газовым счетчиком — 4 рубля 83 копейки за кубометр (было 4 рубля 64 копейки).
— Тарифы на газ устанавливает Федеральная антимонопольная служба, — объяснили 59.ru в РСТ. — Они утверждают цены на оптовом рынке газа и рынке транспортировки. Эту сумму доводят в Пермский край. Наш регион самостоятельно устанавливает тариф на газ для населения. В этот тариф включается региональная специфика. Решение об утверждении тарифов на газ для населения принято после всех проверок и расчётов.
Ранее мы рассказывали о том, насколько повысились коммунальные тарифы в Прикамье с 1 июля.
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