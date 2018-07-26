Лидеры БРИКС увидели риски спада мировой экономики

Лидеры БРИКС заявили о рисках спада мировой экономики. Об этом сообщается в декларации БРИКС.

"Мы приветствуем продолжающееся восстановление мировой экономики, отмечая при этом, что рост стал более неравномерным и что риски экономического спада по-прежнему сохраняются", — сказано в документе.

Также подчеркивается, что критически важно обеспечить более инклюзивное распределение благ между странами.

Ранее сообщалось, что лидеры стран БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию.

В документе говорится, что стороны подтвердили приверженность принципам демократии и сотрудничества, а также призвали выполнять обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.