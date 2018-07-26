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Лидеры БРИКС увидели риски спада мировой экономики
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Лидеры БРИКС увидели риски спада мировой экономики 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Лидеры БРИКС заявили о рисках спада мировой экономики. Об этом сообщается в декларации БРИКС.
"Мы приветствуем продолжающееся восстановление мировой экономики, отмечая при этом, что рост стал более неравномерным и что риски экономического спада по-прежнему сохраняются", — сказано в документе.
Также подчеркивается, что критически важно обеспечить более инклюзивное распределение благ между странами.
Ранее сообщалось, что лидеры стран БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию.
В документе говорится, что стороны подтвердили приверженность принципам демократии и сотрудничества, а также призвали выполнять обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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