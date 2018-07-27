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Макрон выступил против переговоров США и ЕС
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Макрон выступил против торговых переговоров США и ЕС 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил протест против большого торгового диалога США и Европейского союза (ЕС), так как он проходит в неподходящем контексте. Слова французского лидера приводит телеканал Euronews.
По словам Макрона, страны ЕС и Франция в частности никогда не хотели торговой войны с США. По его мнению, любой диалог должен основываться на сбалансированных отношениях, но не "угрозах".
"Я не поддерживаю начало большого торгового диалога, поскольку это не позволяет контекст", — сказал Макрон.
Он подчеркнул, что в торговом соглашении должно обсуждаться сельское хозяйство, так как ни один европейский стандарт в области окружающей среды и здоровья не должен быть нарушен. По словам Макрона, власти ЕС не могут предлагать своим промышленникам и работникам сельского хозяйства "ориентироваться на новую производственную модель", которая "уважает" окружающую среду, но при этом заключать соглашения со странами, для которых данные условия не важны.
Ранее сообщалось, что США и ЕС договорились не вводить новые пошлины во время переговоров.
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