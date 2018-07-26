СМИ: корейцы «мутят воду» вокруг золота на «Дмитрии Донском»

Корейская компания Shinil Grouр, заявившая о находке на дне океана российского крейсера " Дмитрий Донской ", отказалась от слов о значительных сокровищах на борту корабля.

Корейцы заявили, что не могут подтвердить наличие и количество золота на корабле. Всю вину по раздуванию слухов Shinil Grouр переложила на СМИ, сообщает "Российская газета" . Южнокорейская компания Shinil Group устроила 17 июля сенсацию, показав видеозапись обнаруженного корабля "Дмитрий Донской". Броненосный крейсер затонул в 1905 г. недалеко от корейского острова Уллындо.

Судно лежит на глубине 434 м на расстоянии 1,3 км от берега острова. Shinil Group заявила, что на борту судна, скорее всего, находится 5,5 тыс. ящиков с золотом и золотыми монетами общим весом около 200 тонн. Стоимость "клада" корейцы оценили в $133 млрд

Компания пообещала до конца года поднять корабль. Однако Россия заявила, что крейсер является воинским захоронением, он принадлежит России, а потому все работы должны идти только с разрешения российских властей.

Представители компании пошли на попятную, отказываясь от прежних заявлений.

"Мы не можем сказать, если ли на крейсере "Дмитрий Донской" золото, а если есть, то какова его ценность", — заявил гендиректор компании Чхве Ен Сок.

Всю ответственность за сообщения о наличии на борту около 200 тонн золота стоимостью 150 трлн вон ($133 млрд) в компании переложили на СМИ, которые "использовали материалы, где высказывались лишь догадки".

Чхве Ен Сок принес извинения за неразбериху и введение в заблуждение инвесторов. По его словам, компания использовала выражение про 150 трлн вон, но делала это фигурально. Однако компания часто применяла это выражение для привлечения инвесторов.

Гендиректор Shinil Group подчеркнул, что корабль имеет большую ценность, в том числе историческую, но в деньгах эту ценность выразить сложно. С другой стороны, "установлено, что на корабле есть связанные между собой ящики", содержимое которых остается загадкой.

По мнению корейцев, Shinil Group имеет все права на "Дмитрий Донской" и намерена поднять корабль. Стоимость работ по подъему оценена в 30 млрд вон ($26 млн). Компания поставит в известность российскую сторону, которая озвучила претензии на корабль, и предоставит документы в подтверждение своих прав на "Дмитрий Донской", заключил Чхве Ен Сок.

Российские эксперты, в свою очередь, придерживаются иного мнения. "Дмитрий Донской" являлся боевым кораблем России, ушел под воду, не спуская флага. Кроме того, на его борту находились тела нескольких десятков моряков. В связи с этим крейсер считают военным захоронением, он по праву принадлежит России.

Все работы по подъему должны вести только с разрешения России. По словам источников "РГ", власти Южной Кореи осведомлены об этой позиции Москвы