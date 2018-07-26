Инфляция в РФ: оценка годового роста пока не увеличивается, оставаясь на уровне 2,2–2,3% 

Рост цен остановился из-за сезонного снижения цен на овощи и фрукты. Несмотря на нулевое значение инфляции за последнюю неделю, с начала месяца цены поднялись на 0,4%, в июле же прошлого года за весь месяц цены прибавили 0,1%, но этот показатель был достигнут за счет снижения цен в конце месяца. Поэтому оценка годового роста цен пока не увеличивается, оставаясь примерно на уровне 2,2–2,3%, но рост может ускориться по итогам всего месяца. Следует отметить, что риски ускорения инфляции сохраняются, поэтому, несмотря на то что инфляция остается существенно ниже долгосрочного ориентира, шансов на смягчение денежно-кредитной политики на завтрашнем заседании практически нет.
Корсчета банков в ЦБ резко сократились. Судя по динамике ликвидности, вчерашние платежи в бюджет прошли полностью за счет ресурсов, размещенных на корсчетах банков в ЦБ. При этом поступления из бюджета в последние дни остаются довольно скромными, так что впервые с начала периода усреднения уровень корсчетов опустился ниже, чем необходимо для выполнения регуляторных требований. Следующие выплаты предстоят в понедельник, объем платежей по налогу на прибыль может составить около 340 млрд руб. В оставшиеся дни кредитные организации могут активно наращивать запас ликвидности, необходимый для уплаты налогов. Источниками могут быть как поступления по бюджетному каналу, так и привлечение внешнего фондирования, например, по операциям репо под залог ОФЗ.