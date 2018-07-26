Ещё
Инфляция в РФ: оценка годового роста пока не увеличивается, оставаясь на уровне 2,2–2,3%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инфляция в РФ: оценка годового роста пока не увеличивается, оставаясь на уровне 2,2–2,3% 

Прайм 1 час назад
Рост цен остановился из-за сезонного снижения цен на овощи и фрукты. Несмотря на нулевое значение инфляции за последнюю неделю, с начала месяца цены поднялись на 0,4%, в июле же прошлого года за весь месяц цены прибавили 0,1%, но этот показатель был достигнут за счет снижения цен в конце месяца. Поэтому оценка годового роста цен пока не увеличивается, оставаясь примерно на уровне 2,2–2,3%, но рост может ускориться по итогам всего месяца. Следует отметить, что риски ускорения инфляции сохраняются, поэтому, несмотря на то что инфляция остается существенно ниже долгосрочного ориентира, шансов на смягчение денежно-кредитной политики на завтрашнем заседании практически нет.
Корсчета банков в ЦБ резко сократились. Судя по динамике ликвидности, вчерашние платежи в бюджет прошли полностью за счет ресурсов, размещенных на корсчетах банков в ЦБ. При этом поступления из бюджета в последние дни остаются довольно скромными, так что впервые с начала периода усреднения уровень корсчетов опустился ниже, чем необходимо для выполнения регуляторных требований. Следующие выплаты предстоят в понедельник, объем платежей по налогу на прибыль может составить около 340 млрд руб. В оставшиеся дни кредитные организации могут активно наращивать запас ликвидности, необходимый для уплаты налогов. Источниками могут быть как поступления по бюджетному каналу, так и привлечение внешнего фондирования, например, по операциям репо под залог ОФЗ.
Прайм: последние новости
Отток средств нерезидентов в июне составил 141 млрд руб Новый банк развития БРИКС в 2019 г выделит $1 млрд на развитие инфраструктуры в России Валютная война
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия33
С Крымским мостом может произойти страшное377
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип366
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ21
Блогер Никита Шалагинов умер от рака13
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение