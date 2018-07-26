Инфляция в РФ: оценка годового роста пока не увеличивается, оставаясь на уровне 2,2–2,3%

Рост цен остановился из-за сезонного снижения цен на овощи и фрукты. Несмотря на нулевое значение инфляции за последнюю неделю, с начала месяца цены поднялись на 0,4%, в июле же прошлого года за весь месяц цены прибавили 0,1%, но этот показатель был достигнут за счет снижения цен в конце месяца. Поэтому оценка годового роста цен пока не увеличивается, оставаясь примерно на уровне 2,2–2,3%, но рост может ускориться по итогам всего месяца. Следует отметить, что риски ускорения инфляции сохраняются, поэтому, несмотря на то что инфляция остается существенно ниже долгосрочного ориентира, шансов на смягчение денежно-кредитной политики на завтрашнем заседании практически нет.