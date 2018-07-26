Brent боится возвращаться к максимумам

В сырьевом сегменте продолжаются покупки, которые получают подпитку со стороны ряда факторов. Brent 25 июля обосновалась над уровнем $74, а 26 июля утром тестировала десятидневные максимумы над отметкой $75, где встретила оффера и частично откатилась, но остается на положительной территории.

Нефть дорожает уже шестой из последних семи торговых дней после обвального падения. Восстановлению способствует угасание страхов по поводу сокращения мирового спроса на фоне некоторого спада напряженности вокруг торговых войн, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

Дополнительную поддержку ценам оказал бычий отчет Минэнерго . По данным ведомства, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США обвалились более чем на 6 млн баррелей, достигнув минимального с февраля 2015 года уровня. Запасы бензина также прилично упали, а добыча осталась на рекордных 11 млн баррелей в сутки.

Также покупателей подстегнули новости с геополитического фронта. Из-за атаки на нефтяной танкер Саудовская Аравия приостановила поставки через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море, через который отправляется почти 5 млн баррелей нефти в сутки. На рынке последовала традиционная для таких случаев реакция, которая, впрочем, сойдет на нет как только ситуация наладится. Учитывая объемы черного золота, которые проходят через заблокированный пролив, саудиты попытаются максимально быстро нормализовать поставки.

Примечательно, что игроки ринулись фиксировать прибыль на попытках Brent пробить уровень $75, хотя новости из Саудовской Аравии могли вызвать более бурную реакцию покупателей. Это может говорить о том, что на данном этапе инвесторы не готовы возвращать котировки в район $80, хотя за последнюю неделю настроения в сырьевом сегменте явно улучшились.