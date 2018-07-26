«Повышение пенсионного возраста, как ни парадоксально, в интересах работодателя». В Сургуте обсудили изменения в законодательстве

В экономическом центре Югры прошло общественное обсуждение правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста. В мероприятии приняли участие члены местного отделения партии «Единая Россия» , депутаты различных уровней, члены «Молодой гвардии», представители профсоюзов и общественных организаций города.

Как было отмечено в ходе дискуссии, на сегодняшний день Россия остается последним государством в Европе, где пенсионный возраст не повышался. В тоже время ни в одной стране нет такого количества льготных категорий граждан, которые выходят на пенсию досрочно. Возрастные рамки пенсионного возраста в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин были приняты еще в середине 50-х годов прошлого столетия, когда на одного пенсионера приходилось четыре работающих. Сейчас это соотношение составляет уже 1:2, а к концу 20-х годов, когда предполагается окончание реализации нового законопроекта, в случае его непринятия, соотношение между пенсионерами и работающими будет уже 1:1.

«Основная цель правительственного законопроекта — повышение пенсионных выплат до уровня 40% от утраченного заработка. Надо отметить, что повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин позволит существенно повысить пенсии. На заседании Госдумы было озвучено, что с 2019 года прибавка может составить до 1 тысячи рублей ежемесячно. Таким образом законопроект направлен на повышении уровня жизни нынешних и будущих пенсионеров», — отметил заместитель председателя думы Югры Александр Сальников

Что касается Сургута и Сургутского района, то здесь ситуация несколько лучше, чем в целом по России. При этом стоит отметить, что северяне выходят на заслуженный отдых на пять лет раньше, чем в целом по России. Причем это правило сохраняется и в законопроекте, предложенном правительством. По данным Государственного пенсионного фонда, в Сургуте и районе на сегодняшний день зарегистрирована 121 тысяч пенсионеров. В прошлом году им было выплачено трудовых пенсий на сумму 28,5 млрд рублей, а объем собранных пенсионных взносов при этом составил 43 млрд рублей. При этом, отмечают в пенсфонде, треть сургутских пенсионеров, а это 40 тысяч человек, продолжают работать.

Люди готовы работать и после наступления пенсионного возраста, но для этого необходимо создать для них условия труда, соответствующие их квалификации и физическим возможностям, отметили участники обсуждения.

«Повышение пенсионного возраста, как ни парадоксально, в интересах работодателя, потому что если не внести эти изменения, то уже через пять лет на рынке количество трудоспособных в стране уменьшится на полмиллиона. Если мы хотим развивать экономику, промышленность, даже при условии повышения производительности труда, безусловно, увеличение пенсионного возраста сыграет на пользу. Но при этом нужно учитывать, что с возрастом человек все меньше расположен к тяжелому труду, физическим нагрузкам, поэтому правительству необходимо проработать вопрос, чтобы работодатель был заинтересован в переобучении таких сотрудников и сохранения их на работе с более щадящими условиями труда», — подчеркнул заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко.

По итогам обсуждения сургутяне сформировали пакет предложений в законопроект, которые будут направлены в центральный исполком партии «Единая Россия».

Фото: pxhere.com