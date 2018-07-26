Увеличение расходов облбюджета на 266 млн рублей одобрило Заксобрание Нижегородской области

Увеличение расходов областного бюджета 2018 года на 266 млн рублей одобрило в двух чтениях Законодательное собрание Нижегородской области на заседании 26 июля.

Согласно изменениям в законопроект «О внесении изменений в Закон Нижегородской области „Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов“, расходы бюджета теперь составляют 153,1 млрд рублей, доходы — 150,1 млрд рублей. Размер дефицита уменьшен на 50 млн рублей и составляет 2,9 млрд рублей.

Напомним, что увеличение расходов бюджета Нижегородской области 2018 года связано с доведением заработной платы работников бюджетной сферы до уровня МРОТ и завершением ряда ремонтных работ социальных учреждений. По части доходов увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета на 53,9 млн рублей.