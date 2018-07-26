Аукционы ОФЗ: перспектива санкций не напугала инвесторов 

В результате вчерашних аукционов Минфину удалось реализовать весь предложенный объем 35 млрд руб., при этом спрос на 6-летние ОФЗ 26223 более чем в три раза превысил предложение, несмотря на негативную ценовую динамику за день до аукционов. Доходность по цене отсечения составила YTM 7,7%, что на 5 б.п. выше доходностей по котировкам утра среды и на 10 б.п. выше доходностей по последним сделкам во вторник. Сегодня котировки предполагают YTM 7,6%, т.е. Минфин все-таки предоставил заметный ценовой дисконт, чтобы реализовать весь объем.
Также с существенным дисконтом (~1 п.п.) прошло размещение инфляционных ОФЗ 52002, которое встретило скромный спрос, едва превысивший предложение.
Учитывая негативный новостной фон в отношении РФ, мы считаем, что основными участниками аукционов стали локальные инвесторы. Кстати говоря, по данным ЦБ, в июне нерезиденты сократили чистые вложения в рублевый госдолг на 141 млрд руб. (97 млрд руб. в мае). Таким образом, за 2 кв. из ОФЗ ими было выведено 370 млрд руб., а локальные инвесторы, напротив, существенно нарастили свою позицию, купив ОФЗ на 590 млрд руб. (за счет свободных средств НПФ и дешевой ликвидности у санируемых банков). Наличие такой поддержки (в момент распродаж ряд локальных инвесторов готовы подставить «твердый бездонный бид») нивелирует рыночный риск даже по длинным бумагам (остается лишь валютный риск), но нет гарантии, что в какой-то момент эта поддержка внезапно не исчезнет.
Фундаментально ОФЗ (без учета этого фактора поддержки) остаются дорогими.