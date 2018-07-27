Курс доллара превысил 63 рубля на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 6 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 63,02 рубля, курс евро повысился на 9 копеек до 73,38 рублей, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта уступает основным соперникам, несмотря на восстановление нефтяных котировок, констатируют эксперты. По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 74,45 доллара.

«Причиной роста стоимости нефти служит ограничение отгрузки нефти Саудовской Аравией через Красное море после нападения на два ее танкера», — финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич . По его словам, позитивная динамика нефти, хотя и не оказывает значимого влияния на рубль, все же формирует позитивный фон, способствующий подъему российского рынка.

Стоимость нефти и дальше будет расти, допускает аналитик «Альпари» Наталья Мильчакова . Драйвером такой динамики выступит заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Он официально объявил о том, что королевство на неопределенный срок прекращает экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив.

«Это может способствовать дальнейшему повышению цены Brent, причем сейчас возникает вопрос о том, сможет ли Саудовская Аравия выполнять решение ОПЕК об увеличении добычи нефти», — комментирует аналитик.

По ее прогнозу, в ближайшие дни цена барреля Brent будет находиться в коридоре в 75—76 долларов за баррель.

«В ближайшие дни будет обеспечено движение пары USD/RUB на уровень в 62,5 рубля, а если гринбек не удержится на этом уровне, то он пойдет на 62,2 рубля. Сможет ли доллар пойти еще ниже — будет зависеть от новостного фона», — комментирует аналитик «Альпари» Наталья Мильчакова.

Тем временем, продолжает аналитик, прошедшее в четверг заседание Европейского центробанка , на котором было принято ожидаемое решение оставить процентную ставку на нулевом уровне, не оказало существенного влияния на пару EUR/RUB.

«Тем не менее, уровень сопротивления по паре EUR/RUB в 73 рубля можно считать достаточно устойчивым, и пробить его вниз европейской валюте будет не так просто», — считает эксперт.

Сегодня, полагает она, пара USD/RUB сегодня будет торговаться в коридоре 62,5-63,2 рубля, а EUR/RUB — по-прежнему в диапазоне 73-74 рубля.