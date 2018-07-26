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Дефляция в РФ в ближайшие месяцы маловероятна
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Дефляция в РФ в ближайшие месяцы маловероятна 

Прайм 44 минуты назад
Как сообщил вчера Росстат, инфляция в период с 17 по 23 июля не изменилась, что предполагает рост цен на прежнем уровне в 0,4% с начала месяца.
Хотя инфляция сейчас складывается ниже нашего прогноза в 0,7% м/м (2,9% г/г) на июль, мы продолжаем считать, что дефляция в ближайшие месяцы маловероятна (в августе-сентябре цены не изменятся) по ряду причин.
Во-первых, прогноз урожая на этот год гораздо ниже чем на 2017: по прогнозам ряда агентств, в этом году ожидается всего примерно 100-115 млн тонн урожая зерна в сравнении с 135 млн тонн в 2017.
Во-вторых, в прошлом году наблюдалось ускорение дефляции по фруктам и овощам (со снижения на 1% за неделю до более 4%), что и было главным драйвером дефляции в целом; однако в этом году, цены на фрукты и овощи более устойчивы.
В-третьих, мы не исключаем, что все-таки может материализоваться трансмиссионный эффект от ослабления рубля на инфляцию.
В целом мы придерживаемся довольно осторожного взгляда на динамику цен в ближайшие месяцы и, таким образом, ожидаем, что ЦБ предпочтет взять паузу в решении по процентной ставки на завтрашнем заседании.
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