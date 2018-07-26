Война или газ: о чем договорились США и Европа

Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер приостановили торговую войну между США ЕС , заключив «новую сделку». Стороны договорились больше не вводить новых пошлин и работать над отменой существующих ограничений. Ценой шаткого мира стало обещание ЕС активнее строить мощности для приемки сжиженного газа и импортировать больше СПГ из США, что в итоге может негативно сказаться на «Северном потоке — 2» и судьбе второй ветки «Турецкого потока».

Главное, до чего договорились стороны, — пока не вводить новых ограничений и активно заняться снятием существующих барьеров.

«Мы определили ряд областей, в которых можем сотрудничать, работать над ликвидацией пошлин на промышленные товары. И это было моей главной целью — предложить свести к нулю пошлины на промышленные товары», — пояснил Юнкер. «Мы воздержимся от новых пошлин, пока мы ведем переговоры [по разрешению торговых вопросов] и пока одна из сторон не прекратит эти переговоры», — добавил он.

Трамп это подтвердил, добавив, что США и ЕС создают рабочую группу по решению торговых вопросов и оценке существующих условий, что будет работать «во благо обеих сторон».

Ценой уступки стал газ.

ЕС «хочет импортировать больше СПГ у Соединенных Штатов», заявил он.

«Они станут очень, очень крупным покупателем, и мы собираемся облегчить для них этот процесс…

Они смогут диверсифицировать свои поставки энергоресурсов, чего они очень сильно хотят сделать, а у нас СПГ в изобилии», — отметил Трамп.

«Мы решили усилить наше сотрудничество в сфере энергетики.

ЕС будет строить больше терминалов для импорта СПГ из США. Это также станет сигналом для остальных», — сообщил в свою очередь Юнкер.

Продвинуть свой сжиженный газ на европейский рынок — давняя мечта Соединенных Штатов. Пока в конкуренции с российским трубным газом американский СПГ уступает, однако Вашингтон давно ведет открытую политику противостояния экспансии российских энергоносителей и еще в прошлом году законодательно прописал намерение бороться с проектом «Северный поток — 2».

В любом случае понятно, что ЕС должна пойти на какие-то поворотные действия, например, продолжить вести антироссийскую политику, с новой силой начать душить «Северный поток — 2» или не давать хода переговорам по второй нитке «Турецкого потока», а также полностью открыть свои рынки для американских производителей — например, открыть сельхозрынок, а это в свою очередь, нанесет непоправимый удар по отрасли внутри ЕС, отмечает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

Собственных фермеров Трамп также не забыл.

«Мы также будем работать над сокращением барьеров и расширением торговли в сферах предоставления услуг, химической, фармацевтической и медицинской продукции, а также [импорта из США] соевых бобов. И Евросоюз собирается начать почти сразу же закупать у нас большой объем соевых бобов», — подчеркнул глава Белого дома.

Туск никак не прокомментировал это. Еще до этой поездки эксперты в Европе предрекали и такой исход: Европе, возможно, придется открыть для Штатов свой сельхозрынок, что может стать серьезным испытанием для европейских фермеров.

С другой стороны, на кону стояло гораздо больше. Трамп уже заявлял о готовности ввести 20%-ные пошлины на импорт европейских автомобилей. И хотя ЕС в ответ уже приготовили список ограничений американского импорта на $20 млрд, было понятно, что даже так Европа свои потери не компенсирует и новый рынок сбыта оперативно найти будет непросто.

На фоне торгового дефицита США с Евросоюзом, который составил в прошлом году $151 млрд, у США больше возможностей повлиять на позицию ЕС, с учетом того, что больше европейских товаров продается в США, чем американских в ЕС, отмечает старший аналитик БКС Сергей Суверов

«Пошлины — это прекрасно! — писал Трамп в своем твиттере накануне визита европейской делегации. — Либо страна, которая несправедливо относилась к Соединенным Штатам в торговле, переходит на честную сделку, либо попадает под тарифы. Это так просто! Помните, что мы — «свинка-копилка», которая ограблена. Все будет здорово!»

Нынешний визит делегации ЕС — далеко не первая попытка европейцев наладить отношения с Трампом путем личных контактов. Весной с той же целью в Вашингтоне побывали Эмануэль Макрон и Ангела Меркель. Но оба визита не спасли Европу от ввозных пошлин на металлы: с 1 июня введенные ранее США пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) были распространены на страны ЕС, Канаду Мексику . В ответ ЕС инициировал разбирательство в рамках ВТО , а с 22 июня ввел пошлины в размере 25% на импорт целого ряда американской продукции, включая продукты питания, некоторые виды алкоголя, ряд металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции из США, на общую сумму €2,8 млрд в год.

Судя по всему, к охлаждению между Старым и Новым Светом бизнес готовился еще в прошлом году: по данным Eurostat, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ЕС сократился в прошлом году почти в десять раз до €39 млрд Годом ранее приток составил €370 млрд И почти все это сокращение пришлось на американских инвесторов.

«Предварительные оценки показывают, что американские фирмы вывели почти €274 млрд чистого капитала ПИИ с рынка ЕС», — отмечает статистическая служба Евросоюза.

В свою очередь европейские инвесторы забрали из Америки €67 млрд

О вреде торговых противостоянии уже не первый месяц говорят эксперты на всех уровнях. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард предупредила о том, что установление новых торговых пошлин американским руководством может привести к спаду мирового ВВП на 0,5%.

О вреде торговых войн в своем отчете предупреждало и международное рейтинговое агентство Fitch