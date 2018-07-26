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Угледобывающим компаниям Китая не хватает вагонов
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Угледобывающим компаниям Китая не хватает вагонов 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
К 2020 году Китайские железные дороги планируют нарастить погрузку угля до 2,81 млрд т. Как отмечает аналитик CRU Лиз Ван, заявленные объемы достижимы, однако на текущем этапе, железная дорога не поспевает за потребностями грузоотправителей.
В 2018 году Национальная энергетическая администрация Китая (National Energy Administration) прогнозирует объем добычи необогащенного угля на уровне 3,7 млрд т. Для того, чтобы достигнуть такого результата, до конца года ежемесячный совокупный объем добычи должен составить 330 млн т. В первые 5 месяцев уровень добычи был равен менее 300 млн т. и значительного подъема показателя не ожидается в связи с реализацией госпрограммы по сокращению потребления угля в 82 городах на 5–10% к 2020 году относительно уровня 2016-го, замечают эксперты CRU.
Китай обеспечивает половину мирового производства и потребления угля. После сокращения потребления Китаем мировые цены на энергоресурс рухнут до $52–69 за 1 т. Средняя стоимость угля в I полугодии 2018-го составила $103 за 1 т.
По итогам минувшего года импорт каменного угля, брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученного из каменного угля, в Китай составил 188,3 млн т (+2,7% к 2016 г.), следует из материалов таможенной статистики КНР. Стоимость импорта увеличилась на 60,8%, до $18,57 млрд Средняя цена тонны достигла $99 (плюс $36).
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