Россия — крупнейший покупатель золота в мире

Цена на желтый металл сильно снизилась в 2018 году, но Россия остается крупнейшим покупателем золота в мире, Венесуэла продала больше всего золота для погашения своих долгов, а Соединенные Штаты обладают наибольшими запасами золота в мире.

В прошлом году активность центробанков в золотом сегменте выросла на 36%, оборот достиг 366 тонн. А начиная с 2010 года, центральные банки во всем мире превратились в чистых покупателей золота.

Согласно топ-10 стран с крупнейшими запасами золота в мире, США занимают первое место. Центробанк этой страны владеет более чем 8 тысяч тонн, что составляет 72,5% от зарубежных золотых резервов.

Германия занимает второе место. Ее золотовалютные резервы оцениваются в 3331 тонн, что составляет 70,6% от зарубежных резервов. Италия занимает третье место по золотому запасу, который оценивается в 2451,8 тонн золота и составляет 67,9% от зарубежных резервов. Франция занимает четвертое место по запасам золота, которые составляют 63,9% от общего объема иностранных резервов, а золотой запас страны — около 2436 тонн.

Россия имеет золотой запас в 1909,8 тонн, за ней следует Китай с 1842 тоннами. Швейцария занимает седьмое место в этом рейтинге. Общий объем ее золотых запасов составляет 1040 тонн. Япония занимает восьмое место с 765,2 тоннами. Нидерланды занимают девятое место с золотым запасом в 612,5 тонны. И десятое место занимает Индия с 560,3 тоннами золота, которые составляют 5,5% от общего объема иностранных золотых резервов.

Центральный банк России — крупнейший покупатель золота во всем мире в течение последних шести лет. В 2017 году объем российских золотых запасов увеличился до 224 тонн. Таким образом, Россия вышла на пятое место по официально заявленным запасам золота в резервах, обогнав Китай.

Венесуэла — крупнейший в мире поставщик золота. Страна продала около 25 тонн золота в 2017 году, что помогло ей погасить часть долга, несмотря на снижение общего объема продаж в прошлом году на 55%.

В первом квартале 2018 года спрос на золото вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом объем покупок золота составил 116,5 тонн — в последний раз такие высокие показатели в первом квартале наблюдались в 2014 году.

Валютные рынки

Вчера евро пробил трехдневный максимум, не отреагировав на возможность начала глобальной торговой войны из-за того, что США и ЕС договорились начать переговоры о снижении тарифов.

В среду прошли переговоры между главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом США Дональдом Трампом . После переговоров американский президент заявил, что США и ЕС договорились работать вместе, чтобы достичь нулевых тарифов, нулевых торговых барьеров и нулевых субсидий на промышленные изделия, кроме автомобилей.

Евро вырос на 0,1% до 1,1738 доллара и продолжает рост после повышения на 0,4% на предыдущей сессии. До переговоров Трампа и Юнкера евро упал до 1,1664 доллара.

Китайский юань упал на 0,5% до 6,77 долларов. Китайская валюта упала более чем на 6% против доллара США с середины июня, поскольку растущая напряженность в торговле оказывает давление на рынки, зависящие от экспорта. Согласно данным Reuters, инвесторы увеличили ставки по большинству развивающихся азиатских валют за последние две недели.

Индекс доллара оказался самым низким за две недели против 6 основных валют и упал на 0,25% до 94,131. В то же время, фунт стерлингов поднялся до отметки 1,3202 против доллара США, ввиду ожиданий относительно повышения ключевой процентной ставки Банка Англии на следующей неделе.

Бейрутская фондовая биржа

Вчера на местной фондовой бирже было продано 49 899 акций на сумму 0,58 млн долларов, при этом имела место быть тенденция к снижению цен на акции. Было совершено 29 сделок купли-продажи среди 8 видов акций. Две из них выросли в цене, четыре упали и еще две остались стабильными. В заключении, рыночная стоимость снизилась на 0,48% до 10,335 млрд долларов. Наиболее активные изменения:

1) Акции Solidere снизились на 5,75% до 7,37 доллара при продаже 16 164 акций.

2) Акции Bloom Bank упали на 0,19% до 10,16 долларов при продаже 14 050 акций.

3) Сертификаты Bloom Bank упали на 0,96% до 10,30 долларов США при продаже 10 000 акций.

4) Акции Solidere B упали на 1,31% до 7,49 долларов США при продаже 4175 акций.

5) Акции Byblos Bank выросли на 1,42% до 1,42 доллара США при продаже 2 060 акций.

Глобальные акции

Вчера в начале торгов европейские акции подскочили после прорыва в торговых переговорах между США и ЕС, кроме акций автопроизводителей. А тем временем рынок анализирует волну отчетов о результатах переговоров.

Индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,4%, а индекс DAX вырос на 1% из-за неопределенности в мировой торговле.

Рост происходит на фоне встречи президента США Дональда Трампа и главы Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, на которой Трамп согласился не вводить тарифы на европейские автомобили. Обе стороны начали переговоры о снижении торговых барьеров, что ослабляет опасения по поводу трансатлантической торговой войны.

Индекс европейских автопроизводителей вырос на 1,5%. На автомобильный сектор негативно повлиял риск введения тарифов, что вынудило компании по обе стороны Атлантики снизить ожидания. Рост акций Fiat, Porsche, Volkswagen и BMW колеблется между 2,9% и 4,3%.

Однако акции Daimler упали на 0,1% после того, как их прибыль снизилась во втором квартале из-за цен и сборов.

Нефть

Вчера выросли цены на нефть марки Brent, после того как Саудовская Аравия приостановила транспортировку сырой нефти через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море. Запасы нефти в США упали до минимума 3,5-летней давности.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 42 цента до 74,35 долларов за баррель после повышения на 0,7% в среду. Фьючерсы на сырую нефть в США в Техасе выросли на 5 центов до 69,35 долларов за баррель после повышения на 1% на предыдущей сессии.

Крупнейший мировой экспортер нефти Саудовская Аравия заявила, что в четверг она «временно приостановила» все поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после нападения проиранской группировки хуситов на два крупных нефтяных танкера.

Согласно официальным данным запасы сырой нефти в США на прошлой неделе уменьшились больше, чем ожидалось.

Золото

Цены на золото немного снизились из-за роста доллара США против китайского юаня на фоне мрачных прогнозов касательно второй по величине экономики в мире. Цена на золото упала на 0,3% до 1227,61 доллара за унцию. Ранее желтый металл стоил 1235,16 долларов США, что является самым высоким показателем за неделю. Этому способствовали позитивные результаты в торговых переговорах между США и ЕС.

Между тем, азиатские фондовые индексы выросли, поскольку США и Европа договорились провести переговоры о сокращении торговых барьеров, но слабость китайских рынков свидетельствует о сохраняющейся обеспокоенности перспективами глобального роста.

Инвесторы обращают внимание на заседание ЕЦБ и данные по экономическому росту США за второй квартал, которые будут опубликованы в пятницу.

Цены на серебро упали на 0,4% до 15,50 долларов за унцию. Ранее был достигнут ценовой максимум, который составлял 15,67 долларов за унцию. Палладий упал в цене на 0,5% до 934,50 долларов за унцию. Палладий достиг недельного максимума в 941,10 долларов за унцию на предыдущей сессии. Цена на платину упала на 0,5% до 836,10 долларов за унцию.