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Власти Анапы сократили муниципальный долг на 20%
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Власти Анапы сократили муниципальный долг на 20% 

Деловая газета. Юг 32 минуты назад
Фото: Деловая газета.Юг
Муниципальный долг Анапы в 2018 году составил 136 млн рублей, это на 20% меньше, чем годом ранее, сообщил глава курорта Юрий Поляков РБК Краснодар.
Он уточнил, что в середине 2017 года объем муниципального долга Анапы составлял 170 млн рублей, к концу году удалось уменьшить эту сумму на 1 млн рублей, а в I полугодии при поддержке администрации Краснодарского края погасили еще 33 млн рублей.
По словам Полякова, в дальнейшем в целях оптимизации задолженности администрация провела конкурсы по уменьшению процентных ставок за пользование кредитов, в результате ставка была снижена на 2%. «Только по итогам второго этапа мы сэкономили 3,4 млн рублей бюджетных денег. Это позволит нам уже в 2018 году направить на решение городских проблем 740 тыс. рублей, — сказал Поляков. — Работу по снижению долга Анапы мы, конечно, продолжим».
Он также рассказал о росте суммарных оборотов крупных и средних предприятий курорта в первом полугодии 2018 года. Наиболее значительный рост показала сфера транспортировки и хранения — на 71%, до 1,08 млрд рублей. По словам мэра, он связан с работой аэропорта, а именно отражением в статистической отчетности с 2018 года объемов услуг по перевозке, оказанных ПАО «Авиакомпания „Сибирь“.
Кроме этого, на 14% увеличился оборот курортно-туристского комплекса, он составил 2,02 млрд рублей. Розничная торговля показала рост 13,4% до 8,25 млрд рублей, оборот общественного питания вырос в два раза — до 128,5 млн рублей.
Также произошел рост фонда оплаты труда на 16,2%, среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий выросла на 10,3% до 30,2 тыс. рублей.
По итогам первого полугодия налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципалитета составили 887 млн рублей, что почти на 9% больше чем в 2017 году.
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