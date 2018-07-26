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Доктрину продовольственной безопасности РФ изменят
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Принуждение к продовольственной безопасности не пошло на пользу 

Финмаркет 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Школа управления "Сколково" и Совет по внешней и оборонной политике, отраслевые эксперты и бизнес передали в Совбез, правительство и администрацию президента совместные рекомендации по изменению доктрины продовольственной безопасности РФ. В документе указывается на низкое качество продовольственной и сельскохозяйственной госполитики и предлагается сделать ее приоритетами не импортозамещение, а обеспечение качества и доступности продовольствия, снижение концентрации на сельскохозяйственном и земельном рынках, а также реформу системы господдержки экспортеров и производителей, пишет "Коммерсантъ".
Экспертные рекомендации по изменению доктрины продовольственной безопасности РФ стали результатом обсуждения аналитического доклада РАНХиГС о ее состоянии в России и за рубежом. По данным доклада, за восемь лет действия доктрины, принятой в январе 2010 года, установленные ею пороговые значения долей отечественной продукции в общем объеме товаров внутреннего рынка достигнуты или превзойдены по всем продуктам, кроме молока и пищевой соли. При этом по основным продуктам в 2017 году достигнуты или превышены рекомендованные Минздравом нормы среднедушевого потребления, кроме фруктов (отставание на 38%), молока (на 28%) и овощей (на 20%). Приближены к нормам (94–98%) общая калорийность рациона питания и содержание белков. На этом фоне во многом благодаря взаимным продовольственным внешнеторговым санкциям рост среднегодового выпуска базовых продуктов в 2016–2017 годах по сравнению с 2011–2015 годами составил от 6,2% (яйца) до 35,5% (зерно) при приросте населения всего на 2,1%, отмечают авторы документа. Импорт продукции АПК за 2013–2017 годы сократился на 33% (до $28,8 млрд) при росте экспорта на 28% (до $20,7 млрд).
Впрочем, изменившиеся за последние восемь лет внешнеполитические, экономические, технологические и регуляторные условия делают нынешнюю политику в сфере продбезопасности неактуальной, как и действующую версию доктрины. В силу принудительности импортозамещения отечественная продукция остается неконкурентоспособной.
"От поля до прилавка производитель тратит средства на получение различных сертификатов и разрешений, что приводит к издержкам до 2,5 трлн руб. по пищевым продуктам в год. Это составляет до 25% стоимости потребленного населением продовольствия", — отмечают аналитики.
Аргументы экспертов сводятся к тому, что текущая политика продовольственной независимости не стимулирует конкурентоспособности производителей на внутренних и внешних рынках, пишет "Ъ".
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