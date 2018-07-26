Экономика фараонов: богатство стало «проклятием» для России

Вице-премьер по вопросам сельского хозяйства Алексей Гордеев заявил, что Россия обладает слишком большими природными ресурсами. И это богатство стало «проклятием» для страны.

«Мы живём в условиях ресурсного проклятия. Так устроена наша страна: людей мало, а ресурсов слишком много. Мы ничего не считаем и ничего не жалеем. Отсюда, возможно, такая психология и ментальность (у россиян), отношение к ресурсам», — пояснил вице-премьер.

Но что плохого в том, что людей мало, а ресурсов много? Теоретически россияне должны как сыр в масле кататься при таком изобилии ресурсов. Норвежцы и граждане Арабских эмиратов могли бы нам завидовать. Но дела обстоят ровно наоборот. Высокопоставленный чиновник объяснил неувязочку неким «проклятием».

Если следовать логике Гордеева, то с российской экономикой происходит сплошная мистика и полтергейст. Правительство продавливает пенсионную реформу, повышение НДС, увеличивает штрафы и различные сборы, что приводит к ухудшению материального положения россиян. Однако макроэкономические показатели выглядят более чем привлекательно: профицитный бюджет, низкая инфляция, растущие международные резервы. Но все эти показатели не ведут к улучшению жизни населения, а наоборот, наблюдается рост социального пессимизма. Почему макроэкономические показатели и благополучие населения движутся в противоположные стороны? Все дело в «проклятии» или есть более рациональные причины?

В предыдущем материале об «экономике фараонов» мы уже описали её основной принцип: концентрация ресурсов у государства и их распределение через масштабные строительные проекты. В Древнем Египте главным «национальным проектом» выступало строительство пирамид.

В современной России реализуется тот же принцип стимулирования экономического роста — через крупные нацпроекты. Согласно майскому указу президента Владимира Путина нацпроектов должно быть 12. При желании в этом числе можно усмотреть мистику, но мы обратимся к более приземленным материям.

24 июля Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста с материка на остров Сахалин.

«Это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей. Можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно. Это привело бы и к развитию севера Хабаровского края, потому что нужно делать подходы. Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику», — заявил президент во время встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

Вопрос о строительстве моста на Сахалин поднимался еще в начале нулевых годов. Первоначальная экспертиза показала, что с технической точки зрения данный проект вполне себе реализуем и в 2002 году стройка оценивалась в $4,5 млрд Сейчас эксперты называют примерную стоимость проекта в 500 млрд рублей с перспективой увеличения.

Окупаемость моста и экономическая целесообразность его строительства вызывают множество вопросов у специалистов. Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова пояснила изданию News.ru:

«В данном случае смысл «стройки века» не в потребности в данном строении и не в его экономическом смысле. Суть — в наличии в экономике инфраструктурного проекта глобального размера, под него создаются рабочие места, совершаются госзаказы на работы и стройматериалы. Это такой «искусственный» проект, который сгенерирует определенный экономический рост впоследствии. Построив очередной мост, власти займутся поиском аналогичного по масштабу проекта, который так же будет призван стимулировать различные сектора экономики РФ. Поскольку самостоятельно это в экономике не происходит, процессы запускаются рукотворно».

Об «экономике фараонов» точнее не скажешь. В Древнем Египте когда строилась очередная пирамида, то начиналось движение во всех сферах экономики — стройка стимулировала экономический подъём. Этой же логики придерживаются и в Центробанке РФ . 9 июля, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме , первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на вопрос о возможном замедлении экономического роста в связи с повышением ставки НДС ответила:

«Конечно, сами по себе налоговые меры в год их введения приведут к замедлению темпов экономического роста, но мы, с другой стороны, обсуждаем, по сути, увеличение государственных расходов — создание инфраструктурного фонда… это некоторое увеличение государственного спроса, который может как минимум частично, может быть, даже полностью компенсировать влияние налоговых мер на экономический рост».

Таким образом, изъятие денег различными путями у физлиц и бизнеса и увеличение госрасходов — это осознанная политика властей. «Великие стройки» не ограничатся мостом на Сахалин. В рамках национального проекта по строительству дорог можно освоить очень приличные суммы. Забота об экологии также открывает большие перспективы для увеличения госрасходов. Например, в майском указе ставится задача «реализации проекта по сохранению озера Байкал, а также мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби , Енисея, Амура, Урала, Печоры ». Очистка рек и озер на бескрайних просторах России — проект, который может длиться вечно, а сумма расходов стремится к бесконечности.

Воздвижение одной пирамиды недостаточно для величия страны. Пирамид должно быть больше. И, собственно, не важно сколько, главное, чтобы было красиво, масштабно и видно из космоса. Не все, в силу ограниченности своего воображения, могут проникнуться проектами вселенского масштаба, но про подобные стройки наверняка сложат легенды. Тихий шепот недовольства уже сейчас заглушают звуки стройки из будущего: скрежет передвигаемых рельсов и арматур, грохот перфораторов, молотков, а также еле уловимый речевой акцент, присущий практически любой стройке.

Масштабные проекты оставляют в тени вопросы благополучия обычных граждан. Между тем, майский указ президента начинается с задач по социальным показателям. Цитируем пункт 1 указа:

«Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития на период до 2024 года: а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ; б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет); в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; г) снижение в два раза уровня бедности в РФ; д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно».

Далее следуют экономические задачи, но в приоритетах именно социалка.

Однако на практике происходит ухудшение социально-экономического положения большинства граждан, причем ускоренными темпами. «Экономика фараонов» выкачивает финансовые ресурсы из кошельков россиян ради грандиозных строек.

В середине 90-х годов Виктор Черномырдин , дискутируя с депутатами Госдумы, в сердцах воскликнул:

«Не ставьте вопрос так перпендикулярно!».

Проводимая правительством экономическая политика перпендикулярна социальным ориентирам, заданным в майском указе президента. Расчеты на то, что госрасходы позволят взбодрить экономический рост и это приведет ко всеобщему благополучию, не оправданны. Пример того же моста на Сахалин показывает, что экономическая целесообразность и окупаемость самого моста не берется в расчет. Главное — сколько денег можно потратить на строительство. Также обстояло дело при строительстве пирамид. Затраты были огромными, но после завершения строительства пирамида уже никаких доходов не генерировала. Следующий фараон начинал строить новую пирамиду. В конечном счете, эта система зашла в тупик и от строительства пирамид пришлось отказаться.

Может и в России есть смысл подумать над целесообразностью нацпроектов прежде чем очередной экономический кризис вынудит перейти к более эффективной модели развития экономики? Иначе сбудется пророчество Черномырдина: «Локомотив экономического роста — это как слон в известном месте».

История с Крымским мостом показывает, что сам по себе мост — это ещё не решение конкретных экономических задач. Необходима вся транспортная инфраструктура «до» и «после» моста. А, как известно, сам Сахалин страдает от нехватки элементарной дорожной сети. Продолжая аналогии, можно сказать, что Крымский мост имел сильную подпитку со стороны геополитики и имеет перспективы его использования для развития туризма и дальнейшей интеграции полуострова в экономику страны. Строительство Сахалинского моста обойдется по оценкам в 2,5 раза дороже, а в реалии, из-за сложных природных условий, вероятно, и в большую сумму. Для оценки его экономической целесообразности было бы неплохо рассмотреть вложения в альтернативные пути транспортной коммуникации — порты, аэропорты, а также развитие транспортной сети на самом острове.

Перспективы постройки Сахалинского моста становятся всё более реальными, тем более, если ориентироваться на слова Путина, который дал распоряжение проработать проект. В целом, если он будет запущен, то это позитивно отразится на экономике РФ и усилит рост ВВП. Во-первых, на этот мост будут работать масса производств, начиная с выплавки металла и заканчивая производством спецодежды и других мелочей. Во-вторых, есть вероятность, что к этому проекту подключится Япония, которая поучаствует финансово, а в дальнейшем будет использовать инфраструктуру в своей логистике. Это обеспечит долгосрочное экономическое сотрудничество двух стран, а также обеспечит рост ВВП. В случае если Японию не удастся привлечь как финансово, так и в качестве пользователя инфраструктуры, то экономический эффект будет куда скромнее. Встанет закономерный вопрос на сколько реально необходим этот мост? Или лучше найти более выгодные проекты, который обеспечат долгосрочный рост экономики?

Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»: