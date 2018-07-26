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Трамп убедил ЕС покупать больше американского газа
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Трамп убедил Евросоюз покупать больше американского газа 

BFM.RU 40 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС готов покупать больше американского сжиженного природного газа (СПГ), что позволит Европе диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, сообщает «Интерфакс».
«Мы согласились усилить наше сотрудничество в сфере энергетики. Европа хочет покупать (у США) больше СПГ. Они станут крупными покупателями», — сказал он в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Со своей стороны, Юнкер отметил, что ЕС «намерен построить больше терминалов» для получения СПГ.
Как напоминает РИА Новости, Юнкер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых сторонам удалось достичь договоренностей о создании рабочей группы по разрешению торговых споров, устранению барьеров в торговле и вопросам обнуления взаимных пошлин. Значительной частью договоренностей стали вопросы энергетики.
«Мы готовы инвестировать в инфраструктуру, в новые терминалы», — заявил Юнкер, выступая после переговоров с лекцией в Вашингтоне, отметив, что это «было частью соглашения об увеличении импорта СПГ».
По его словам, новая инфраструктура позволила бы принимать больше СПГ, в основном из США, «если цены будут конкурентными, а условия надлежащими». Он напомнил, что первые поставки американского СПГ состоялись в 2016 году в порт в Португалии.
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