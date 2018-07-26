Трамп убедил ЕС покупать больше американского газа

Трамп убедил Евросоюз покупать больше американского газа

«Мы согласились усилить наше сотрудничество в сфере энергетики. Европа хочет покупать (у США) больше СПГ. Они станут крупными покупателями», — сказал он в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Со своей стороны, Юнкер отметил, что ЕС «намерен построить больше терминалов» для получения СПГ.

Как напоминает РИА Новости , Юнкер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых сторонам удалось достичь договоренностей о создании рабочей группы по разрешению торговых споров, устранению барьеров в торговле и вопросам обнуления взаимных пошлин. Значительной частью договоренностей стали вопросы энергетики.

«Мы готовы инвестировать в инфраструктуру, в новые терминалы», — заявил Юнкер, выступая после переговоров с лекцией в Вашингтоне, отметив, что это «было частью соглашения об увеличении импорта СПГ».