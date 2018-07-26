Трамп убедил ЕС покупать больше американского газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС готов покупать больше американского сжиженного природного газа (СПГ), что позволит Европе диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, сообщает «Интерфакс».
«Мы согласились усилить наше сотрудничество в сфере энергетики. Европа хочет покупать (у США) больше СПГ. Они станут крупными покупателями», — сказал он в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Со своей стороны, Юнкер отметил, что ЕС «намерен построить больше терминалов» для получения СПГ.
Как напоминает РИА Новости, Юнкер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых сторонам удалось достичь договоренностей о создании рабочей группы по разрешению торговых споров, устранению барьеров в торговле и вопросам обнуления взаимных пошлин. Значительной частью договоренностей стали вопросы энергетики.
«Мы готовы инвестировать в инфраструктуру, в новые терминалы», — заявил Юнкер, выступая после переговоров с лекцией в Вашингтоне, отметив, что это «было частью соглашения об увеличении импорта СПГ».
По его словам, новая инфраструктура позволила бы принимать больше СПГ, в основном из США, «если цены будут конкурентными, а условия надлежащими». Он напомнил, что первые поставки американского СПГ состоялись в 2016 году в порт в Португалии.