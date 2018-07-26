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США и ЕС заключили соглашение
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Дорогое перемирие: США и ЕС заключили соглашение 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер смогли прийти к соглашению. Перемирие обошлось Евросоюзу недешево.
В торговой войне Вашингтона и Брюсселя — неожиданное перемирие. Президент США и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились устранить все барьеры для промышленных товаров. В том числе американские пошлины на сталь и алюминий, а также ответные меры со стороны Европы. Только вот автомобильный сектор сделка не охватывает.
“Мы договорились работать вместе, чтобы достичь нулевых пошлин, нулевых торговых барьеров и нулевых субсидий на промышленные товары, не связанные с автомобилями. Кроме того, мы будем искать варианты снижения барьеров и увеличения товарооборота в сфере услуг, а также в части химической продукции, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначение и соевых бобов”, — заявил Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи.
Чтобы избежать эскалации конфликта с Соединенными Штатами, ЕС пришлось пойти на значительные уступки. По сути, Старый свет компенсирует потери американских сельхозпроизводителей, потерявших китайский рынок, и, главное, исполнит заветную мечту Вашингтона: увеличит импорт СПГ из Штатов.
“Мы решили укрепить сотрудничество в сфере энергетики. ЕС построит больше терминалов для получения сжиженного природного газа из США. Что касается сельского хозяйства, Европейский союз может импортировать больше американской сои, и мы обязательно будем наращивать поставки”, — сказал Жан-Клод Юнкер.
После таких заявлений торги на Уолл-Стрит заметно оживились. Три главных американских индекса завершили сессию в зеленой зоне. Индустриальный Доу Джонс прибавил больше половины процента. Показатель широкого рынка «Эс-энд-Пи 500» и высоко-технологичный «Насдак» около процента.
Тем не менее, инвесторы пока не расслабляются. Не известно, долго ли продлится взаимная любовь Евросоюза и США. Многие эксперты уверены: раз Дональд Трамп вывел автомобильную промышленность из соглашения, значит он еще рассматривает возможность установить пошлину в 25% на европейский машины. Между тем годовые поставки в этом секторе оцениваются в $200 млрд
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