Дорогое перемирие: США и ЕС заключили соглашение

В торговой войне Вашингтона и Брюсселя — неожиданное перемирие. Президент США и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились устранить все барьеры для промышленных товаров. В том числе американские пошлины на сталь и алюминий, а также ответные меры со стороны Европы. Только вот автомобильный сектор сделка не охватывает.

“Мы договорились работать вместе, чтобы достичь нулевых пошлин, нулевых торговых барьеров и нулевых субсидий на промышленные товары, не связанные с автомобилями. Кроме того, мы будем искать варианты снижения барьеров и увеличения товарооборота в сфере услуг, а также в части химической продукции, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначение и соевых бобов”, — заявил Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи.

Чтобы избежать эскалации конфликта с Соединенными Штатами, ЕС пришлось пойти на значительные уступки. По сути, Старый свет компенсирует потери американских сельхозпроизводителей, потерявших китайский рынок, и, главное, исполнит заветную мечту Вашингтона: увеличит импорт СПГ из Штатов.

“Мы решили укрепить сотрудничество в сфере энергетики. ЕС построит больше терминалов для получения сжиженного природного газа из США. Что касается сельского хозяйства, Европейский союз может импортировать больше американской сои, и мы обязательно будем наращивать поставки”, — сказал Жан-Клод Юнкер.

После таких заявлений торги на Уолл-Стрит заметно оживились. Три главных американских индекса завершили сессию в зеленой зоне. Индустриальный Доу Джонс прибавил больше половины процента. Показатель широкого рынка «Эс-энд-Пи 500» и высоко-технологичный «Насдак» около процента.

Тем не менее, инвесторы пока не расслабляются. Не известно, долго ли продлится взаимная любовь Евросоюза и США. Многие эксперты уверены: раз Дональд Трамп вывел автомобильную промышленность из соглашения, значит он еще рассматривает возможность установить пошлину в 25% на европейский машины. Между тем годовые поставки в этом секторе оцениваются в $200 млрд