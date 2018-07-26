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В первом полугодии прибыль сталелитейной отрасли Китая выросла более чем в 2,5 раза
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В первом полугодии прибыль сталелитейной отрасли Китая выросла более чем в 2,5 раза 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 июля /Синьхуа/ — В первом полугодии этого года отмечалось заметное увеличение прибыли китайской сталелитейной отрасли.
Согласно данным, опубликованным накануне Китайской ассоциацией металлургической и сталелитейной промышленности, в январе-июне прибыль около 380 ведущих сталелитейных предприятий страны составила 139,27 млрд юаней /около 20,5 млрд долл. США/, увеличившись на 151,15 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Их доходы от реализации достигли 1,97 трлн юаней с приростом на 15,33 проц. в годовом исчислении.
Значительный рост экономической эффективности сталелитейной отрасли стал возможным благодаря повышению спроса на сталь на фоне устойчивого экономического роста в стране.
По мере роста прибыли снизилось соотношение задолженности к активам сталелитейных предприятий. В конце июня показатель упал на 3,97 процентного пункта до 67,3 проц. -0-
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