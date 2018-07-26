Киркоров утер нос Бузовой 

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских знаменитостей. Первое место в нем снова занял хоккеист Александр Овечкин.
Forbes оценил годовой доход игрока Washington Capitals в 14,5 миллиона долларов.
Вторую строчку рейтинга занял лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров с годовым доходом в 13,9 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров певец Филипп Киркоров (8,9 миллиона долларов).
В топ-5 также вошли певец Григорий Лепс (8,2 миллиона) и телеведущий Иван Ургант (8,5 миллионов долларов).
Впервые попала в рейтинг (на шестое место) телеведущая и певица Ольга Бузова. По версии Forbes, за год она заработала 3,9 миллиона долларов.
Почти 90 процентов дохода Бузовой, по подсчетам Forbes, составляют доходы от рекламы. Бузовой удалось обойти в рейтинге певцов Диму Билана (7,7 миллиона) и Стаса Михайлова (7,4 миллиона), а также экс-кандидата в президенты РФ, журналистку Ксению Собчак (1,4 миллиона).
При составлении рейтинга учитывались годовые доходы, внимание СМИ и интерес у интернет-пользователей.