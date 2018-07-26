Киркоров утер нос Бузовой

Forbes оценил годовой доход игрока Washington Capitals в 14,5 миллиона долларов.

Вторую строчку рейтинга занял лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров с годовым доходом в 13,9 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров певец Филипп Киркоров (8,9 миллиона долларов).

Впервые попала в рейтинг (на шестое место) телеведущая и певица Ольга Бузова . По версии Forbes, за год она заработала 3,9 миллиона долларов.

При составлении рейтинга учитывались годовые доходы, внимание СМИ и интерес у интернет-пользователей.