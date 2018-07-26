Международные резервы России покроют ее внешний долг

Специалисты Российского экономического университета имени Плеханова подготовили исследование, согласно результатам которого международные резервы России в скором времени покроют весь ее внешний долг. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что внешний долг страны снизился до 485,5 миллиарда долларов. При этом международные резервы, которые составляют золото и иностранная валюта, выросли до 456,8 миллиарда.

Эксперты подчеркивают, что подобное стало возможным благодаря отсутствию валютных интервенций со стороны Центробанка . Решение не поддерживать таким образом рубль регулятор принял в 2014 году. При этом уточняется, что золотовалютные международные резервы продолжат расти.

Ранее сообщалось, что среди обозначенных министрами финансов и председателями центробанков стран G20 рисков мировой экономики выделяются растущая финансовая уязвимость, усиление напряженности в геополитике и торговле и глобальные дисбалансы. При этом эксперты отметили стабильный, хотя и неравномерный глобальный экономический рост.